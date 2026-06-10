快訊／美軍宣布結束攻擊！　伊朗南部遭「3波狂轟」

▲美國阿帕契（Apache）直升機。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國中央司令部宣布，為了報復美國陸軍一架阿帕契（Apache）直升機遭到擊落，美軍已正式完成對伊朗的自衛打擊行動。美軍出動海空軍戰機發射精準導引武器，接連發動至少3波猛烈狂轟，重創伊朗南部沿海多處軍事要地。

報復阿帕契遭擊落 美軍出動海空軍戰機精準反擊

根據美國中央司令部（CENTCOM）發表的最新聲明，遵照三軍統帥的指示，美軍部隊已於6月9日完成了針對伊朗的報復性自衛打擊。起因是前一天美國陸軍一架阿帕契直升機不幸遭到伊朗方面擊落。

為此，美軍出動了空軍與海軍的戰鬥機，對靠近荷莫茲海峽的伊朗防空系統、地面控制站以及監控雷達陣地投擲精準導引武器（precision munitions）。

美軍強調，近期美軍部隊與航經該區域水域的國際商船屢遭侵犯，這次的軍事行動是一次符合比例原則的合理反擊，並揚言美軍部隊將持續保持高度警戒，隨時準備抵禦伊朗任何毫無道理的侵略行為。

鎖定荷莫茲海峽防線 伊朗3戰略重鎮深夜頻傳爆炸

綜合外媒報導，伊朗在當地時間10日凌晨2時35分左右，伊朗波斯灣沿岸的阿巴斯港（Bandar Abbas）、格什姆島（Qeshm Island）以及賈斯克縣（Jask county）同步傳出驚人爆炸聲與防空警報，且西里克（Sirik）與格什姆島更遭到多次連續轟炸。

根據兩位因涉及軍事機密而要求匿名的伊朗官員透露，美軍這次的行動規模極大，且攻勢凌厲。

▲伊朗港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）。（圖／路透）



美國媒體Axios隨後也證實，美軍當時正在進行第三波空襲。這幾波空襲重點打擊了荷莫茲海峽周邊的戰略要地，包含西里克和賈斯克的海軍基地、阿巴斯港的防空系統，以及格什姆島的飛彈陣地。

事實上，這些被炸的地點都具有極高的軍事價值。格什姆島被視為伊朗在荷莫茲海峽附近的「拱形防線」（arch defense）要衝；南部港口城市阿巴斯港更是伊朗關鍵的海空軍基地與主要海軍指揮中心，外界普遍認為，過去許多在海峽內干擾國際航運的行動都是從此處發起。

此外，半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）也指出，賈斯克港以及縣境內庫赫穆巴拉克（Kuh Mobarak）的一處設施同樣淪為砲火目標。

蓄水池慘遭美軍炸毀 2大區域數村莊全面斷水

隨著轟炸結束，空襲帶來的民生災情也陸續浮現。荷莫茲甘自來水與污水處理公司（Hormozgan Water and Wastewater Company）執行長哈姆澤普爾（Abdul Hamid Hamzehpour）指出，美軍的空襲直接擊中了該國南部的自來水基礎設施。

伊朗國營廣播電視台（IRIB）稍早指出，遭到炸毀的是兩座攸關民生的重要蓄水池，分別是一座500立方公尺與一座2000立方公尺的水塔，這兩座設施在平日肩負著供應西里克市附近巴馬尼區（Bamani）及庫赫斯塔克市（Kuhestak）民生飲用水的重任。

如今設施遭到徹底炸毀，導致這兩大區域內的所有村莊自來水供應全面中斷。對此，美國中央司令部目前尚未針對擊中民生蓄水設施一事做出正式回應。