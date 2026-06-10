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美軍史上首例！　派出「海盜無人艇」救援2阿帕契飛官

▲▼美軍「海盜」（Corsair）無人艇。（圖／取自Saronic）

▲美軍「海盜」（Corsair）無人艇。（圖／取自Saronic）

記者張方瑀／綜合報導

美國陸軍一架「阿帕契」（Apache）武裝直升機8日在荷莫茲海峽附近巡邏時，遭到伊朗自殺式無人機擊落。兩名飛官落水苦撐兩小時後，被一艘美軍無人艇成功尋獲並救起。美國中央司令部證實，這是美軍歷史上首次由人類遠端遙控的「自主水面載具」完成的海上救援行動。

荷莫茲海峽驚魂　阿帕契遭自殺無人機擊落

根據《紐約時報》報導，這架AH-64阿帕契直升機是該區域最具威嚇力的軍機之一，8日在阿曼沿海巡邏時不幸墜毀。一名美國官員隨後向媒體透露，這架直升機是遭到伊朗的單向攻擊無人機擊落。

儘管如此，伊朗國家廣播公司引述未具名軍方官員的說法，警告「敵人不要以軍事直升機墜毀為藉口再次發動侵略」，強烈暗示德黑蘭當局對此擊落事件並不負責。

▲▼ AH-64阿帕契直升機17日飛越荷莫茲海峽上空進行巡邏。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

▲AH-64阿帕契直升機4月17日飛越荷莫茲海峽上空進行巡邏。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

美軍史上首例　「海盜」無人艇神救援

這場墜機危機中最大的亮點，莫過於創下美軍歷史首例的無人艇救援行動。中央司令部發言人霍金斯上尉（Tim Hawkins）表示，當時兩名飛官在海中載浮載沉約兩小時後，被這艘名為「海盜」（Corsair）的無人艇尋獲。

霍金斯上尉指出，軍方是基於「距離近和性能合適」等考量，才火速派出這艘無人艇執行任務。據CBS報導，飛官獲救後爬上無人艇，接著由無人艇將他們運送至另一個安全地點，最終由另一架直升機接駁進行後送治療。

揭密第59特遣隊與「海盜」無人載具

這艘立下大功的「海盜」無人艇長約7.3公尺，由沙羅尼克科技公司（Saronic Technologies）製造。該艇以柴油為動力，最高航速可達35節，最高承載量達1000磅，航程更超過1000海里。

「海盜」隸屬於美國海軍第五艦隊的「第59特遣隊」（Task Force 59）。這支部隊成立於2021年，是美軍首支專注於中東水道海上安全的無人機與人工智慧（AI）部隊，而這批「海盜」無人艇在今年3月下旬才剛開始部署至中東戰區。

事實上，美國海軍對海上無人艇的操作經驗相當豐富。早在2022年，美國海軍中央司令部就宣布，他們在總部所在地巴林附近操作無人載具的時數已累計達2萬5000小時。而打造「海盜」的沙羅尼克公司雖然在2022年9月才成立，卻已與美國海軍簽訂了價值3.92億美元的合約。

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