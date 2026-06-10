專家示警「提早退休」2大地雷　像跳機前沒檢查降落傘

▲專家提醒提早退休2大地雷，「人們低估了自己會活多久，以及自己需要多少錢」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

美國人平均在62歲退休，但美國知名退休專家、作家兼播客主持人戴夫・拉姆齊（Dave Ramsey）直言，在這個年紀或更早退休，甚至帶著房貸、車貸等債務退休，可能是一個人會犯下的最大錯誤之一。

根據美媒Kiplinger報導，拉姆齊表示，「人們低估了自己會活多久，以及自己需要多少錢。他們退休時要不是身無分文，就是太早退休。這就像跳機前沒有檢查降落傘一樣。」這句話適用於數百萬選擇提前退休的人，但不包括那些因疾病、身心障礙、裁員或家人生病而被迫離職的人。

拉姆齊曾背負數千美元債務，並在26歲時被迫聲請破產。不過，他不僅從財務困境中爬了出來，之後還建立起一份事業，教導他人如何實現財務自由，至今已協助數百萬人擺脫債務，掌握自己的財務人生，並達成退休目標。

提前退休的問題

拉姆齊指出，如果在65歲醫療保險生效前退休，就得自行支付醫療費用，而這可能非常昂貴。此外，如果你不打算至少兼職工作，就必須想辦法讓存款成長，並創造現金流。長年沒有穩定收入，可能會讓你面臨耗盡儲蓄的風險。如果你在62歲退休並開始領社會安全金，就要願意接受終身給付最多減少30％的結果。

如果你已經為退休存夠錢，手頭現金寬裕，這一切或許都沒問題。但如果是仰賴社會安全金來補足每月收入，因為提前退休而導致的福利或給付減少，可能影響生活品質。此外，提前退休也代表你存下的錢更少，但動用儲蓄的時間更長。

拉姆齊說：「除非你真的準備好了，否則不要退休。這代表零負債、充足的退休金，以及清晰的每月預算。如果有需要，就工作久一點，並像對待你的未來一樣去做預算規劃，因為它也確實關乎你的未來。」

帶著債務退休是最大錯誤

拉姆齊示警，帶著債務退休，是人們在退休時犯的另一個最大錯誤。當人們以為自己可以負擔每月房貸或車貸，但只要一次突如其來的疾病或事故，就可能瞬間陷入無法負荷的處境。

他主張，人們退休時應該完全沒有債務，包括還清房貸，不論利率有多低，因為只要你還欠錢，就無法在退休生活中真正獲得財務自由與安全感。

修正退休錯誤永遠不嫌晚

拉姆齊提醒，退休不是道路的盡頭。如果你太早退休，或退休時錢太少，你仍然有方法可以修正。你可以重返職場、縮小生活居住開支，或減少預算。如果你還沒退休，則可以多存一點，或延後退休，讓自己之後處在更好的處境，「開始做正確的事，永遠不嫌晚。你也許剩不到40年時間，但你還有今天。而今天就足以開始讓這艘船轉向。」