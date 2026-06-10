印尼婦吃沙嗲暴斃！開棺驗屍驚見「滿肚老鼠藥」 竟是女婿下毒手

記者張方瑀／綜合報導

印尼中爪哇省一名57歲的婦人在吃完雞肉沙嗲後，隔天被發現暴斃家中。家屬在辦完葬禮後越想越不對勁，決定報警要求驗屍。沒想到，法醫在婦人體內驗出大量老鼠藥，警方追查後發現，這竟然是婦人的女婿因長期失業不滿遭岳母看不起，進而策劃的毒殺計畫。

莫名外送沙嗲藏劇毒 小女兒警告「不要吃」仍引爆悲劇

綜合外媒報導，這起命案發生在中爪哇省東部的博約拉利縣（Boyolali）。今年5月18日，57歲的婦人阿米娜（Aminah）突然收到外送快遞送來的一包雞肉沙嗲。

阿米娜當下覺得奇怪，打電話詢問小女兒普特里（Luriyanti Putri），小女兒立刻否認有幫媽媽訂餐，並在電話中千叮嚀萬交代，警告母親「千萬不要碰那包來路不明的食物」。

沒想到，隔天普特里帶著孩子到母親家時，一推開門，驚見阿米娜倒臥在地上、已經完全沒有呼吸心跳，且身上沾滿了大量的嘔吐物。

家屬疑死因不單純報警「開棺驗屍」

阿米娜下葬後，家屬對於她突然暴斃且死狀淒慘感到懷疑，認為她絕對不是自然死亡，於是決定報警。警方於5月30日掘出阿米娜的遺體並交付法醫檢驗，同時採集了死者生前的嘔吐物、烤肉串、竹籤等證物。

更神祕的是，阿米娜的鄰居也向警方通報，在死者家的雞舍附近發現好幾隻雞死掉，疑似也是吃到了外流的沙嗲串。

▲婦人吃完沙嗲後隔天被發現暴斃家中。（示意圖／達志影像／美聯社）



經過中爪哇省警局法醫的化驗報告顯示，阿米娜的遺體在經過剖驗後，包含心、肝、肺等重要器官都發現了明顯的中毒跡象，且體內殘留大量劇毒老鼠藥，證實她就是被老鼠藥毒死的。

盜正妹小姨子頭貼叫外送 司機開門「看到大叔」起疑

博約拉利縣警察局刑警大隊長薩普特拉（Indrawan Wira Saputra）指出，這是一起經過極其精心策劃的預謀殺人案。

警方循線追查外送平台的訂單，發現嫌犯竟是阿米娜長女的40歲失業丈夫瓦修第（Purwadi Wahyudi）。瓦修第為了混淆視聽，竟然在外送APP的帳戶上，冒用小姨子普特里的姓名和正妹照片註冊帳號下單。外送員上門取件時，看到出來寄件的竟然是一個中年大叔，當場起了疑心。

瓦修第立刻謊稱自己是收件人的兒子，並特別叮嚀外送員，把這包沙嗲送到岳母家時，一定要跟岳母說「這是姊姊送來的」。此外，賣沙嗲給瓦修第的店家也出面指證，表示這包沙嗲送到阿米娜手上時，外包裝早就被調換過，跟當初店裡的完全不同。

軟爛大叔失業遭岳母冷落 痛下殺手還企圖嫁禍小姨子

警方在8日宣布破案並逮捕瓦修第，他坦承自己因為長期失業，在家中沒有地位，更不滿長期受到岳母的冷落、忽視與不尊重，心生怨恨之下才動了殺機。

他特地去買了雞肉串，並沾滿了劇毒的老鼠藥。最可惡的是，因為小姨子最先發現屍體，他甚至還企圖利用叫外送的帳號將罪名嫁禍給小姨子。

目前警方已將瓦修第列為嫌犯並收押，雖然尚未正式指控其謀殺罪名，但若罪名成立，瓦修第最重可被判處死刑、終身監禁，或至少20年以上的有期徒刑。