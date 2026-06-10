通膨推高成本！　台積電向BBC證實：不排除「調漲價格」可能

▲台積電目前為輝達、超微和蘋果等科技巨擘生產最先進的晶片。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

身為全球最大的晶片製造商，台積電（TSMC）近日接受BBC專訪時透露，通貨膨脹正持續推高企業的營運成本，因此公司「不排除漲價的可能」。這意味著，未來AI基礎設施，甚至是消費者手中的電子產品，價格都可能跟著水漲船高。

反映技術與製造價值 高層鬆口「想漲價」

台積電目前為輝達（Nvidia）、超微（AMD）和蘋果（Apple）等科技巨擘生產最先進的晶片。面對外界對晶片漲價的擔憂，台積電財務長黃仁昭在專訪中強調，公司不會突然祭出「四倍、五倍」這種誇張的漲幅，但他明確表示，「我們反映的是自身的價值」，並將此歸功於台積電的技術領先與卓越製造。

針對漲價議題，黃仁昭坦言，「沒錯，通貨膨脹確實導致我們的成本增加了。」事實上，在BBC團隊前往新竹科學園區進行專訪當天稍早的年度股東會上，台積電董事長兼執行長魏哲家就曾向股東透露，他「很想」跟進競爭對手的做法來調漲價格。

反駁AI泡沫化 黃仁昭：超大型雲端供應商財力雄厚

過去一年來，隨著AI晶片需求爆發，台積電股價一路狂飆。然而，近期由於外界對估值過高的擔憂，引發美國與亞洲科技股接連重挫，市場開始質疑AI基礎設施的鉅額投資是否能延續。

▲台積電財務長黃仁昭。（圖／記者湯興漢攝）



對此，黃仁昭反駁了「AI熱潮是泡沫」的說法，「我們對這個AI大趨勢抱有極強的信念。」他指出，台積電不僅與客戶溝通，也與「客戶的客戶」（主要是超大型雲端服務供應商）交流，這些公司的財務狀況非常穩健，擁有雄厚的資金實力，所以相信他們絕對有能力繼續投資下去。

為了滿足龐大需求，黃仁昭形容公司正承受極大壓力，「客戶要求我們大幅成長，我們能做的就是盡全力以最快速度擴張，到目前為止，我們還在持續努力中。」

赴海外擴產全因「客戶需求」 最尖端製程續留台灣

在全球晶片產業與台積電陷入美中貿易戰風暴中心之際，華府不斷施壓要求先進晶片廠赴美擴產。近期，中國國家主席習近平也在與美國總統川普的高峰會上警告，若處理台灣問題不當，恐讓兩超級大國的關係陷入「極度危險的境地」。

目前，台積電除了在台灣本土，也正於美國、德國和日本擴大製造規模。黃仁昭否認了「擴張是受迫於華府或北京壓力」的說法，強調走出台灣建廠擴產，完全是基於客戶的需求，「是客戶希望我們去那裡，而不是政府的要求。」

對於外界最關心「最先進晶片將落腳何處」的問題，黃仁昭給出了明確的答案「最尖端的製程將會留在台灣」。

他坦言，若要將整個製造生態系搬到美國，需要耗時「5年、10年，甚至更久」，這個時間表也直接挑戰了美國產業政策的野心；美國先前才促使台積電承諾，對其亞利桑那州廠區投入高達1650億美元。