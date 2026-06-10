睽違7年訪北韓！　習近平大讚：與金正恩達成「重要共識」

▲中國國家主席習近平8日出訪平壤，與北韓領導人金正恩會晤。（圖／翻攝自朝中社）



記者張方瑀／綜合報導

根據北韓官方媒體《朝中社》（KCNA）10日報導，中國國家主席習近平在結束平壤行程後發送了一封致謝電報。習近平在電報中表示，在訪問北韓期間，已與北韓領導人金正恩達成「重要共識」，雙方同意共同維護區域與全球的和平。

雙方深入交換意見 關係邁入「新歷史階段」

《朝中社》在10日全文刊載了這封電報的內容。習近平在文中指出，雙方針對共同關切的議題深入交換了意見，並達成一系列重要的共識，這充分反映出兩國進一步深化雙邊關係的決心。

習近平提到，這次的訪問已經「圓滿結束」，中朝關係正式邁入「新的歷史階段」，同時他也表達了希望能再次與金正恩會面的期盼。

承諾擴大政經文化合作 指明發展方向

習近平於8日至9日造訪平壤，這也是他睽違7年首度出訪北韓。中國官媒《新華社》報導指出，習近平認為此次訪問建立了更深刻且全面的了解，為雙邊關係的發展指明了更清晰的方向。

兩國官方媒體皆指出，兩位領導人已經同意擴大在政治、經濟與文化等各領域的合作，並承諾兩國政府之間未來將進行更緊密的戰略溝通。

習近平強調，願與金正恩「基於根本和長遠利益」展開合作，穩步維護、鞏固並發展雙邊關係，進一步為區域及全球的和平與發展做出貢獻。

赴友誼塔致意 視察幹部訓練學校

此外，《朝中社》10日的其他報導也提到，兩位領導人在此次行程中，共同前往了平壤的「中朝友誼塔」致意，該座紀念塔是為了緬懷在韓戰中陣亡的中國軍人；隨後，兩人也一同視察了一所專門培訓黨內幹部的政治訓練學校。