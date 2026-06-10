蘇格蘭博物館地圖「台灣畫進中國」　館方回應了

▲蘇格蘭國家博物館。（圖／取自National Museum of Scotland）



記者張方瑀／綜合報導

位於蘇格蘭首府愛丁堡的蘇格蘭國家博物館，近期因為展場內的一張地圖引發軒然大波。有長期關注台灣議題的外國友人在社群平台上揭露，館內「探索東亞」常設展的解說地圖中，竟然將台灣與中國塗上相同的深綠色塊。對此，館方上級機構出面回應，強調展覽地圖是參考「聯合國地理區域分類系統」作出的標示。

國外友人抱不平：淪為中國資訊戰幫兇

根據《中央社》報導，這起爭議起因於社群網路上的貼文，一名長期力挺台灣的外國友人發文痛批，蘇格蘭國家博物館（National Museum of Scotland）展廳內的地圖「將台灣劃入中國領土」，直言這種做法不僅助長了中國對外的資訊戰、對台灣造成實質傷害，更讓蘇格蘭的指標性公共機構蒙羞。這番言論迅速在台灣社群發酵，引來大量網友氣憤轉發與討論。

引發爭議的「探索東亞」（Exploring East Asia）常設展於2019年正式對外開放，該展區收藏超過2萬3000件文物，是英國除了倫敦以外最大規模的東亞文化收藏地，展品甚至包含中共歷年的政治宣傳文物。

根據館方簡介，展覽主要介紹中、日、韓三國文化；但在區分現今疆域時，日本與韓國皆各自獨立標示為深綠色塊以利觀眾辨識，唯獨在中國展區的地圖上，館方將台灣與中國合併塗上了同一個深綠色。

館方搬出「聯合國系統」解釋 避答誤導疑慮

面對外界的質疑聲浪，該館的上級管理單位「蘇格蘭國家博物館群」（NMS）發言人受訪時表示，旗下展覽在地圖標示上，按慣例都會以「聯合國地理區域分類系統」（UN geoscheme）作為原則指引，而該系統中並未將台灣納入。

然而，NMS的回應似乎有些避重就輕。館方並未進一步解釋，即便聯合國系統未包含台灣，為何在視覺呈現上非得將台灣與中國塗成同一顏色。

此舉也引發外界質疑，館方是否已經在無形中落入北京當局「台灣自古屬於中國」、「台灣是不可分割一部分」的政治論述陷阱。

駐處強硬發聲！英國官方從未背書「一中原則」

事實上，英國中央政府從未公開支持過北京的「一中原則」。英國外交部官員過去就曾在國會中明確表態，指出1971年的聯合國大會第2758號決議，僅僅確立了中華人民共和國在聯合國的「中國」代表權，但從未對台灣的國際地位與歸屬做出任何裁定。

針對這起地圖風波，我國駐愛丁堡辦事處處長丁志華表示，辦事處已經向蘇格蘭的有關部門清楚且明確地表達了我方立場。他強調，未來會持續向蘇格蘭各界傳達台灣真實的政經發展現況，並積極推動雙邊的實質互動與交流，避免國際社會對台灣的定位產生誤解。