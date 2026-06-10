美伊又互轟！　伊朗外長：不可能不回應美國的任何攻擊

▲美軍AH-64阿帕契直升機遭擊落。（示意圖／翻攝自X@CENTCOM）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普9日表示，美軍對伊朗擊落AH-64阿帕契（Apache）攻擊直升機的回應行動「非常強硬、非常有力」，強調美國必須反擊。就在川普發表談話之際，美軍對伊朗展開新一輪空襲；隨後伊朗革命衛隊（IRGC）宣布向美軍目標發射飛彈與無人機，外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也強勢表態，美國的任何攻擊都不會沒有回應。

川普：美軍回應強而有力

川普表示，「我認為做出回應非常重要。他們擊落了一架直升機，而我們此刻正在回應。」他說，「這是對他們昨晚擊落我們直升機的回應。我相信這次回應必須非常強硬、非常有力，而這正是目前行動的性質。」美軍中央司令部（CENTCOM）隨後宣布，已對伊朗展開新一輪空襲，行動於美東時間下午5時開始，目標包括荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）周邊的防空系統與雷達設施。

伊朗革命衛隊「反擊」

在美軍空襲展開後，伊朗革命衛隊透過Telegram發表聲明，宣布已向美國在中東地區的目標發射飛彈與無人機作為反擊。伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，西里克（Sirik）、米納布（Minab）及格什姆島（Qeshm Island）一帶傳出爆炸聲響。

不過，伊朗半官方媒體梅爾通訊社（Mehr News Agency）後續引述米納布地方官員說法指出，目前未接獲針對米納布市區的攻擊通報，爆炸聲主要來自荷莫茲海峽沿岸地帶。

伊朗外長：想要安全就離開

阿拉奇則在社群平台X發文表示，美國雖然在戰場上遭遇挫折，仍選擇測試伊朗的決心。他寫道，「我們強大的武裝部隊不會對任何攻擊或威脅置之不理。」並警告外國部隊，「如果想要安全，就離開我們的地區。」

CNN引述知情人士報導，遭擊落的阿帕契直升機可能是遭伊朗製「見證者」（Shahed）無人機擊中，但美方目前仍無法確認該無人機是否刻意鎖定直升機，或是在其他行動中意外將其擊落。