美國「自衛性報復」伊朗！　川普：回應力道非常強大

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普9日表示，美軍對伊朗擊落美國陸軍阿帕契（Apache）直升機的回應行動「非常強硬、非常有力」，強調美國必須對此作出反擊，而相關軍事行動正在進行中。

美媒《ABC News》報導，川普在接受首席華府特派員卡爾（Jonathan Karl）電話訪問時表示，「我認為做出回應非常重要。他們擊落了一架直升機，而我們此刻正在回應。」川普說，「這是對他們昨晚擊落我們直升機的回應。我相信這次回應必須非常強硬、非常有力，而這正是目前行動的性質。」

就在川普受訪之際，美軍中央司令部（CENTCOM）宣布對伊朗展開新一輪空襲，鎖定荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）周邊防空與雷達設施，並稱這是針對伊朗行動的「自衛性打擊」。

不過，川普稍早接受《華爾街日報》訪問時，對直升機遭擊落事件的表述則相對淡化。他表示，這起事件「不是什麼大事」（wasn’t a big deal）。

川普先前也在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，遭擊落的AH-64阿帕契直升機兩名飛行員均未受傷，已安全獲救。儘管如此，川普仍強調，美國不能對這起攻擊置之不理。他寫道，「美國仍必須基於必要性，對這次攻擊作出回應。」