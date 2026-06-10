美軍反擊伊朗！　「自衛性打擊」荷莫茲海峽沿岸防空、雷達設施

▲美軍AH-64阿帕契直升機在荷莫茲海峽遭擊落 。（圖／翻攝自X@CENTCOM）



記者張靖榕／綜合報導

美國軍方9日晚間對伊朗發動新一輪空襲，鎖定荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）周邊防空與雷達設施。美軍表示，此次行動是對前一天美軍阿帕契（Apache）直升機遭擊落事件的回應，屬於「自衛性打擊」，並強調行動規模與性質符合比例原則。

美國中央司令部（CENTCOM）透過社群平台表示，空襲於美東時間9日下午5時展開，目的是回應美國陸軍AH-64阿帕契攻擊直升機日前在阿曼外海遭擊落事件。中央司令部稱這次行動為「針對不正當伊朗侵略行為的相稱回應」。

一名美國官員告訴CNN，華府將這次空襲視為向伊朗發出的警告訊號，並認為不會影響目前推動中的終戰談判。

兩名知情人士透露，首波攻擊目標包括荷莫茲海峽周邊的防空系統與雷達設施，其中一人表示，美軍後續可能還會發動更多攻擊。

根據CNN報導，一名了解直升機遭擊落事件的消息人士指出，伊朗製「見證者」（Shahed）無人機於8日擊中美軍阿帕契直升機。不過，美國官員表示，目前仍無法確認該無人機是刻意鎖定阿帕契，或是在其他行動中意外將其擊落。

美國總統川普先前表示，直升機上的兩名飛行員均未受傷，並由一艘無人駕駛美軍救援艇成功救起。

阿帕契攻擊直升機是美軍及部分中東盟友的重要作戰平台，包括阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯等國均有部署。該機型配備30公厘鏈砲及低成本火箭彈，在本輪衝突中被廣泛用於攔截伊朗無人機，被視為兼具火力與成本效益的重要資產。