川普嗆回應阿帕契遭擊落　伊朗：外國部隊停留荷莫茲海峽就有風險

▲荷莫茲海峽。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗緊張局勢持續升高。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）9日呼籲外國軍隊撤離荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及周邊海域，並警告相關部隊若繼續駐留，隨時可能因意外或交火而陷入危險。

法新社報導，阿拉奇在社群平台X發文表示，荷莫茲海峽並非國際水域，而是由伊朗與阿曼共同管轄的重要航道。他指出，靠近伊朗領土活動的外國軍隊，無論是因人為失誤、意外事件，或遭捲入軍事衝突，都面臨相當高的風險。

阿拉奇寫道，「荷莫茲海峽不是國際水域，是伊朗與阿曼共享的海域。靠近我國領土的外國部隊因自身人為失誤、單純意外事件，或者可能遭捲入交火等因素，始終都處於危險之中。」他並強調，若要降低風險，最好的方法就是讓外國部隊撤離該地區。他說，「為降低風險，最好的解決方式就是他們離開。」

阿拉奇的發言正值美伊關係再度緊繃之際。美國總統川普稍早指控，伊朗在荷莫茲海峽附近擊落一架美國陸軍AH-64阿帕契（AH-64 Apache）攻擊直升機，並表示美國「必須」對此作出回應。

荷莫茲海峽位於波斯灣出口，是全球最重要的能源運輸通道之一，全球約五分之一海運石油需經由此地通行。隨著美伊衝突持續延燒，該海域的安全情勢也成為國際社會關注焦點。