台灣成功開發稀土提煉技術！　專家籲各國合作反制中國「武器化」

▲台灣工研院總部。（圖／翻攝工研院）



記者張靖榕／綜合報導

中國持續以稀土資源作為地緣政治籌碼之際，中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈在華府智庫座談表示，台灣工研院已成功開發稀土提煉技術，盼望能與更多國家合作建立非中供應鏈，共同降低對中國稀土的依賴。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）近日舉辦「亞洲貿易與經濟安全連結的新前沿」線上座談，徐遵慈與布魯金斯研究所資深研究員赫爾曼（Kari Heerman）等人出席討論。

談到稀土供應問題時，徐遵慈指出，若各國認為穩定且安全的關鍵礦產供應至關重要，就應結合技術、資金、人力與天然資源，共同建立替代供應體系。她表示，許多人可能不知道，台灣工研院已成功開發稀土提煉技術，美方也了解相關進展，但目前仍在等待更多國家展開具體合作討論。

徐遵慈強調，面對中國逐漸將稀土等戰略資源作為「非常有用的武器」，各國必須攜手打造非中供應鏈，因為留給各國布局的時間已經不多。

中國目前是全球最大稀土生產國，而稀土則是電動車、電子產品、國防設備及高科技產業不可或缺的重要原料。近年中國多次透過出口管制影響全球供應，也促使歐美與亞洲國家尋求降低對中國的依賴。

今年稍早，行政院副院長龔明鑫曾表示，經濟部正支持工研院投入稀土自主研發與實驗線建置，目標在3年內完成試量產線，提升台灣關鍵材料自主能力。

另一方面，徐遵慈也談及台美經貿合作。她指出，台美今年簽署投資合作備忘錄（MOU）與對等貿易協定，其中包含4項重要內容，包括調降台灣部分產品輸美關稅、台灣擴大開放美國工業及農產品市場、台灣企業及政府支持總額最高5000億美元投資與融資計畫，以及雙方在出口管制、國安投資審查及中國政策上的合作。她表示，相關協議雖受到部分產業支持，但也引發部分產業憂慮，未來送交立法院審議後，預料將展開更廣泛討論。

對此，赫爾曼指出，美國正透過自身市場規模作為談判籌碼，換取其他國家在貿易、投資及經濟安全領域的承諾。她認為，這類涵蓋國安與供應鏈的協議模式未來可能成為新常態，後續政府要放棄相關安排將愈來愈困難。