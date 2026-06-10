川普嗆「將回應伊朗擊落阿帕契」　國際油價跌幅縮小

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普9日表示，美軍一架AH-64阿帕契（AH-64 Apache）攻擊直升機日前在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近遭伊朗擊落，機上兩名機組人員已安全獲救。他強調，美國「必須」對這起攻擊做出回應，但未透露後續可能採取的行動。

法新社報導，川普在聲明中表示，他接獲通報指出，「昨夜伊朗人在荷莫茲海峽上空巡邏時，擊落我們其中一架極先進的阿帕契直升機」。他指出，雖然兩名機組員平安生還，但美方不能對這起事件置之不理。

川普說，「無論如何，美國必須對這次攻擊做出回應，這是必要之舉」，不過他並未進一步說明可能的軍事或外交措施。這是美方在本輪中東戰事中證實遭伊朗擊落的第2架有人駕駛軍機；此前，美國已證實一架F-15戰機於4月遭伊朗擊落。

《紐約時報》率先披露這起事故，報導指出，該架阿帕契直升機於8日在荷莫茲海峽附近墜落，兩名機組員隨後獲救。路透社則引述美軍中央司令部（CENTCOM）說法指出，這架直升機於當地時間8日凌晨3時左右，在阿曼沿岸附近執行海域巡邏任務期間墜落。

消息曝光後，市場一度擔憂美伊衝突可能進一步升級，不過國際油價終場仍以下跌作收，只是跌幅較盤中有所收斂。

紐約商品交易所西德州中級原油（WTI）7月期貨下跌3.10美元，跌幅3.4％，收在每桶88.20美元；倫敦北海布倫特原油（Brent）8月期貨下跌2.80美元，跌幅2.97％，收在每桶91.45美元。