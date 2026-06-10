川普稱伊朗擊落美軍直升機　放話「美國勢必回應」

▲美軍AH-64阿帕契直升機在荷莫茲海峽附近墜毀。（資料照／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

以色列與伊朗7日爆發停火百日來首度直接交火，局勢一度迅速升溫，於此同時美軍一架AH-64阿帕契武裝直升機8日在荷莫茲海峽附近墜毀，引發外界關注。美國總統川普9日公開將矛頭指向伊朗，強調即便2名飛行員平安獲救，美方「勢必回應」這次攻擊。

美軍指出，事發於9日凌晨，失事地點位於阿曼外海，當時直升機正執行巡邏任務。機上兩名陸軍飛行員落海後，漂流約兩小時，最後由一艘無人救援船成功尋獲並帶離現場。川普事後透過社群平台表示，官兵未受傷，但事件性質不能忽視，因此美國必須採取必要行動。

無人船首度投入海上救援 事故原因仍待查

根據美軍說法，執行任務的無人船名為「海盜船」，隸屬美國海軍第五十九特遣隊，該單位近年主打無人系統與人工智慧應用，任務範圍涵蓋中東重要航道。軍方同時強調，目前尚未完成調查，尚無法確認直升機墜落原因。

川普放話可摧毀伊朗 卻不願封鎖海峽數月

值得注意的是，川普在公開指控伊朗前，仍持續對談判前景釋出正面訊號。他宣稱，美伊有機會在未來兩到三天內達成強而有力的協議，但未說明依據。

川普也表示，美軍若持續軍事打擊數周，具備重創伊朗能力，但代價可能是荷莫茲海峽長時間癱瘓並造成大量傷亡，因此並非首選方案。