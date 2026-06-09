3櫻花妹「集體陳屍浴室」！1物成破案關鍵　母破門見屍崩潰

▲日本3名女子集體陳屍於公寓浴室，警方在浴室內同時發現2個燃燒過的蜂窩煤。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本北海道札幌市發生一起集體死亡案件，一名婦人因為一早聯絡不上女兒，因此前往女兒住處，並在警消的協助下破門而入，怎知卻在屋內發現3名年約20多歲的年輕女性集體陳屍在浴室內部。警方隨後也在密閉的浴室內發現了2個蜂窩煤，初步判斷為集體自殺。

根據《北海道放送》報導，警方9日上午接獲一名婦人通報稱，女兒失聯已久，然而女兒位於札幌市白石區的住處大門深鎖，敲門也無人應門。警方與消防人員隨後前往婦人女兒居住的公寓，並破門而入。

警消進入公寓後，在浴室內發現3名年約20多歲的年輕女性倒臥在地，已無生命跡象，當場被確認死亡。消防人員指出，3名死者並無明顯外傷，而浴室內則有2個已經點燃過的蜂窩煤，初步判斷為輕生。

根據當地警方與消防部門透露，這起集體命案的地點位於札幌市白石區南鄉通17丁目南的一棟4層樓公寓大樓的2樓。

日本警方將持續調查3名死者的關係，並持續釐清案發當時的具體情況。

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