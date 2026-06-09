日本20歲中國男「拿斧頭砍女同事」！後腦勺撕裂　血濺辦公室

▲日本一名中國籍男子在公司內持斧頭砍傷女同事。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本福岡市博多區一名20歲的中國籍男性技能實習生，在辦公室內持預藏的斧頭，從後方朝著另一名32歲女同事的頭部瘋狂猛砸，導致女同事頭部撕裂重傷。嫌犯被逮捕後更冷血承認，「我就是抱著要殺她的決心動手的。」

根據《日本電視台》報導，行兇的20歲中國籍嫌犯宋沛霖（音譯，ソン ペイリン）任職於福岡市博多區一間食品製造公司。他原預計8日正式辦理離職，怎知當天下午，他卻在辦公室內徹底失控。當時，他趁著32歲的女同事背對他時，竟猛然舉起預藏的斧頭，直接朝著被害人的後腦勺與頭頂連續瘋狂攻擊數次。

警方獲報趕往現場時，被害女子頭部流血，蹲坐在地，隨即將其送往醫院搶救，所幸目前已無生命危險。然而被害人頭部大面積裂開，仍受到嚴重撕裂傷。

警方隨後在案發現場附近找到20歲中國籍嫌犯，並立刻依殺人未遂嫌疑將其逮捕，同時也在附近發現長30公分的斧頭，疑似就是犯案工具。男子被逮後坦承，「我就是打算要殺了她，才會用斧頭砍她。」嫌犯同時也聲稱與被害人有私人恩怨。

事發當時，辦公室內的其他同事目睹驚悚的一幕，其中2名男同事隨即上前試圖制止，但也不慎因此受傷。