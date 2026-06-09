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川普預告美伊協議「3天內搞定」　CNN統計：喊37次了

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 儘管協議遲遲未能達成，川普仍信心滿滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普出席NBA總決賽後於9日晚間向媒體透露，與伊朗協議的談判已進入「最後階段」，預計2至3天內就能簽署，屆時伊朗將被全面禁止擁有核武，荷莫茲海峽也將在簽署當天立即重新開放。但CNN統計指出，這已經是川普自開戰至今至少第37次宣稱即將達成協議。

川普：以伊已同意停火　3天內達協議

川普9日登上空軍一號前告訴記者，「我們正處於一項非常、非常好的協議的最後關頭，任何形式的核武都不會被允許」，且伊朗與以色列已在他居中斡旋下同意暫停互相交火，「他們一來一往打個不停，現在都透過我同意停手了。」

針對外界最關切的荷莫茲海峽封鎖問題，川普強調，「海峽將立即開放，一簽署協議就會馬上解封，而距離簽署可能只需2、3天的時間」，聲稱談判目前沒有任何癥結，各方都「非常接近」達成共識。但川普這番樂觀說詞與過去2個多月來的談判現實形成對比。

從3月喊到6月　幾乎每周預告

CNN統計，自3月23日美伊衝突爆發近一個月後，川普便開始頻繁預告即將達成協議。他4月7日發文稱雙方「進展非常順利」，但還需2周時間才能「敲定協議並圓滿完成」，當時還感嘆「很榮幸能讓這個長期問題接近解決」，但至今仍未解決。

此後川普幾乎每周重複一次類似說法，4月16日稱「達成協議的前景很樂觀」；17日在3個不同場合聲稱伊朗已「同意一切」，「1、2天內」就能拍板；20日發文預告「一切很快就會發生！」一個月後的5月23日他又稱，協議「基本上已經談妥，只剩下最終確認」，並稱很快會對外宣布。

事實上，就連川普本人也曾在5月18日承認，過去曾多次以為「非常接近」達成協議卻功虧一簣，儘管他話鋒一轉強調，「這次有點不一樣」，結果依然沒有不同。

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