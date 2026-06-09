與妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福　警出手了

▲女婿與妻子發生爭執後，竟轉頭與岳母結婚，引發社會各界關注與熱議。（圖／翻攝自X／Irudravs）

圖文／CTWANT

印度北方邦坎普爾德哈特（Kanpur Dehat）地區近日流傳一段驚人影片，一對自稱是「岳母與女婿」的男女，宣稱兩人在已在法庭完成結婚登記，特地公開影片希望獲得大家的祝福。不過，這段關係有違地方傳統倫理，影片曝光後不僅引發各界議論，當地警方甚至已正式展開調查，以釐清此事的真實性。

根據外媒《印度時報》報導，這起引發熱議的事件發生在坎普爾德哈特的阿克巴爾普爾（Akbarpur）。從流出的影片中可見，一對男女頸上掛著傳統花環，手中展示著一張宣稱是法庭核發的結婚證書，背景配上與「法庭婚禮」相關的浪漫歌曲。

影片中兩人還透露彼此曾是「岳母與女婿」的關係，但因為男方與妻子發生爭執，意外和岳母發展出情愫，呼籲大眾接納與支持他們的愛情。不過，報導中也特別強調，目前尚無法完全證實該影片的真實性。

針對這起罕見「不倫婚姻」事件，社群上的討論反應相當兩極，部分網友抱持開放態度，認為這是個人的自由抉擇，社會應給予尊重；但多數人則從道德與倫理層面提出強烈質疑，認為這種家庭關係的轉變令人難以接受，這位岳母竟不管女兒的心情。目前男女雙方的家族對外皆保持沉默，尚未發表任何回應。

有當地居民透露，這名婦女與其女婿其實早在很久之前，就維持著相當親密的關係。然而，關於這場法庭婚禮具體舉辦的時間、地點，以及該結婚證書是否具有法律效力，相關細節與官方證明文件目前尚未正式對外公開。

當地警方則表示，雖然目前尚未接獲任何當事人或親屬的正式投訴，也沒有任何需要警方立即採取法律行動的具體違法事證，但有鑑於影片在網路上發酵和引發關注，警方已主動介入並對該影片的來源及內容展開深入調查。不過，當地行政部門與警方目前也暫未對此案發表進一步的官方聲明。

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