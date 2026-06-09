41歲熟女「下身赤裸」倒血泊！屍體腐爛　疑遭泰男友鐵鎚爆頭

▲死者被發現時，遺體已經嚴重腐爛。（圖／翻攝自Khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國帕堯府一名41歲婦人被發現陳屍於橡膠園的農舍內，死者被發現時下半身赤裸，頭部則有遭鈍器砸傷的痕跡。根據初步調查，女子已經死亡超過2天，現場則散發出陣陣腐爛惡臭。警方隨後在農舍旁的蓄水池內撈出一把沾滿血跡的鐵鎚，並認為死者目前下落不明的42歲同居男友涉嫌重大，已全力展開追緝。

根據Khaosod報導，帕堯府普桑警方9日接獲報案稱，當地一處橡膠園內的農舍傳出濃烈腐臭味。警方隨即趕赴現場，並在屋內發現41歲女性死者。

警方進入農舍臥室後，隨即發現死者臉部朝下、倒臥在血泊之中。而死者的遺體下半身完全赤裸，並未穿著任何褲子或內褲，其頭部更是血肉模糊，有明顯遭到重物反覆劇烈猛砸的痕跡。由於當地天氣炎熱，死者粗估至少死亡2天以上，全身開始腐敗並散發強烈異臭。

警方在勘查現場時發現，臥室內部及農舍周邊有著激烈的打鬥痕跡，連其中一扇窗戶甚至被徹底砸碎。由於懷疑歹徒可能將凶器就近丟棄滅證，警方於是派遣搜救隊員潛入農舍旁的一座蓄水池進行地毯式搜索，最終在池內找到一把鐵鎚，鐵鎚上至今仍殘留著斑駁血跡，初步判斷就是犯案工具。

當地村長在接受警方調查時表示，死者是他僱用來幫忙割橡膠的工人，而她因長相出眾、身材姣好，平時在村子裡是公認的美女。不久前，死者帶著42歲的男友來到這裡同居生活，但兩人感情不穩，經常吵架。

村長透露，因為死者長得太漂亮，男方極度缺乏安全感，兩人經常因為吃醋問題在屋內爆發激烈爭吵。

村長無奈地說，就在短短3、4天前，這對情侶才又一次發生嚴重爭執，當時他還親自出面勸架，怎知如今卻爆發命案。

警方指出，案發後死者的同居男友下落不明，認為其涉嫌重大，目前已經展開全力追查。