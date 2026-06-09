只因1張照片！　日本最惡霸凌女「逼17歲妹全裸」推下大橋溺斃

圖文／鏡週刊

這起震驚日本的北海道旭川少女命案，主謀內田梨瑚與受害者村山月僅僅因為社群照片結怨，竟動用私刑擄人。21歲的內田將17歲女高中生村山月強押至神居大橋，不僅惡意毆打，還強迫受害人全裸並在橋邊恐嚇其跳下去，最終更殘忍將她推下橋，導致女學生不幸溺斃。

逼受害人脫光衣服再推下橋

2024年旭川「最惡霸凌女」霸凌致死案引發眾怒，近期在旭川地方法院進入結辯階段。主嫌內田梨瑚因不滿用餐照片被女高中生村山月上傳社群，竟夥同共犯勒索、監禁並將被害人強押至神居大橋，主嫌不但對被害女學生拳打腳踢，還逼迫對方脫光衣服受辱，甚至叫囂恐嚇她跨上欄杆跳下去，最後更冷血將人推下橋導致溺斃。

死者父見遺體崩潰

面對指控，內田至今仍堅決否認殺人動機，態度極度頑劣。受害少女村山月父親8日在最後陳述階段，回顧案發後見到女兒遺體那幕人間煉獄，他提到女兒遺體被尋獲時裹在層層塑膠袋與白布中，當時全家人心碎崩潰的畫面至今揮之不去，當下只對女兒說：「你做得很好，謝謝你回家了」，少女父親強忍悲痛請求法庭務必依照女兒的遺願予以嚴懲，甚至直視被告喊出對女兒的愛，無奈冷血的內田全程毫無悔意，反應相當冷漠。

檢察官痛斥行徑惡劣

檢察官痛斥內田行徑惡劣，竟讓受害者在極度痛苦中結束生命，且犯後企圖滅證，手段慘無人道，因此向法院具體求刑27年。同案另一名共犯女子，先前已遭判處23年徒刑且定讞。這樁令人髮指的悲劇將在22日正式宣判。家屬期盼法律能發揮正義，為慘遭橫禍的女兒討回公道。

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