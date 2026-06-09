iPhone成避孕工具？　美研究揭「忙著滑手機」不生了

▲美國研究揭示智慧型手機與生育率下滑的關聯。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國生育率自2007年起大跌22%，美國全國經濟研究所（NBER）8日發布最新研究「iPhone是避孕工具嗎」，直指智慧型手機的普及與出生率下滑高度相關。

iPhone影響生育率？研究證實有關

米德伯里學院（Middlebury College）經濟學家邁爾斯（Caitlin Myers）與學生胡珀（Ezekiel Hooper）提出一項假說，那就是生育率下降可能與第一代iPhone於2007年問世有關。

直到2011年，美國iPhone都僅限於電信業者AT&T獨家銷售。因此，研究團隊比較了AT&T覆蓋率幾乎100%的郡，以及覆蓋率趨近於零的地區。

結果發現，使用iPhone確實與生育率下降有關。數據顯示，15至19歲青少年生育率下降4.5%至8.0%，20至24歲族群則下降3.2%至6.6%，更年長女性族群也呈現統計學上顯著、但幅度較小的下降趨勢。

研究團隊強調iPhone並非唯一原因，但智慧型手機在2007年後的美國出生率下滑方面確實扮演重要角色，「隨著現代智慧型手機普及，與朋友面對面相處及性行為的時間明顯下降，而色情內容消費卻不斷攀升，可能取代了伴侶之間的性活動。」

全球多國逃不過 智慧型手機另類影響

事實上，辛辛那提大學（University of Cincinnati）經濟學家哈德遜（Nathan Hudson）和博埃多（Hernan Moscoso Boedo）今年5月發表的另一份研究，就曾指出全球2007年以來出現類似趨勢。

研究團隊分析世界銀行（World Bank）提供的128國數據後發現，一旦智慧型手機普及，青少年生育率就會加速下降，這種現象在「醫療照護、社會福利、經濟與文化環境截然不同」的各國都能看到。

出生率下滑為哪樁？學界無法確定

《法新社》指出，專家過去長期把出生率下降歸咎於2008年金融海嘯，該事件導致全球金融體系幾乎崩潰，數百萬人陷入困境。不過，經濟復甦之後，出生率卻始終未能反彈。

對此，學界也曾提出許多可能原因，例如擴大使用避孕措施、女性教育程度提高、住房與育兒成本上升等。但目前尚無各界一致公認的具體原因。

面對最新研究結果，也有其他學者抱持保留態度。他們指出，美國青少年生育率早在1990年代初期、智慧型手機出現前便已持續下滑。