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金正恩力挺一中原則！習近平避談無核化　首提「中朝軍事交流」

▲▼ 中國國家主席習近平8日出訪平壤，與北韓領導人金正恩會晤。（圖／翻攝自朝中社）

▲ 習近平與金正恩一同觀賞歡迎晚會演出。（圖／翻攝自朝中社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國國家主席習近平8日出訪平壤，與北韓領導人金正恩於錦繡山迎賓館舉行峰會，雙方同意深化政治、經濟、文化等各領域交流合作。北韓官媒《朝中社》9日以「開創北中關係發展新篇章」為題大篇幅報導，象徵兩國關係進入新階段。

《朝中社》報導，兩國領導人就加強高層往來、鞏固戰略溝通達成共識，並同意以下月11日《中朝友好合作互助條約》締結65周年為契機，共同舉辦紀念活動。

金正恩：朝中友好是「第一戰略事業」

金正恩在會中表態，將把朝中友好視為「國家最重大的第一戰略事業」，並承諾「不論局勢如何變化，將全力支持中方為捍衛核心利益所採取的政策與立場」，並特別點名支持「一個中國」原則；習近平則回應，中方重視傳統中朝友誼的堅定立場不變，捍衛兩國共同利益與良好戰略環境的決心也不會動搖。

值得注意的是，南韓《韓聯社》指出，中國官媒報導習近平在峰會上提及希望加強「外交、執法及軍事領域交流」，但此表述並未出現在北韓官媒報導中。

中國防長隨行　料商討軍事合作

南韓統一部官員指出，這是金正恩上任以來，朝中之間首度公開提及「軍隊領域交流」，且此次中方代表團成員包括國防部長董軍，推測是為商討推動軍事交流，而習近平2019年到訪平壤時防長並未隨行。

▲▼ 中國國家主席習近平8日出訪平壤，與北韓領導人金正恩會晤。（圖／翻攝自朝中社）

▲ 習近平攜妻子彭麗媛出訪，金正恩和妻子李雪主相迎。（圖／翻攝自朝中社）

《韓聯社》提到，中方在峰會中始終未提及「朝鮮半島無核化」，北韓則刻意強調對中國的支持，分析人士認為，此舉同時向美國傳遞出北京不認同華府單方面推動北韓無核化的訊號，同時暗示平壤，與美方周旋時不可忽視中國角色。

中俄朝三角鞏固　南韓憂半島穩定

隨著北韓與俄羅斯軍事關係持續升溫，此次峰會被視為平壤天平重新向北京傾斜的訊號。對中國而言，繼上月川習會、習普會之後，再度鞏固中朝關係將進一步強化以北京為核心的「中俄朝」戰略三角。

首爾當局對此感到憂慮，南韓外交部此前公開表示，期望中國在朝鮮半島議題上發揮建設性作用；統一部部長鄭東泳也預期習近平訪朝期間「當然會討論美朝對話」，但峰會公開聲明中隻字未提朝鮮半島問題，令首爾期待落空。

韓國外國語大學教授姜俊英（音譯）表示，南韓別無選擇，只能持續與中方保持戰略溝通，並不斷傳達希望北京在維護東北亞穩定方面承擔應有責任的訊息。

習近平此行為期2天，9日參觀中朝友誼象徵「朝中友誼塔」後啟程返回北京。北韓官媒直到訪問第2天才集中發布大量報導，包括習近平抵達平壤順安機場、金正恩夫婦親赴機場迎接，以及金日成廣場盛大歡迎儀式等畫面。

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