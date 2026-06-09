女童玩溜滑梯「遭男童從1.5m高推下」！空中轉一圈　慘摔重傷

▲女童遭陌生男童推落溜滑梯，身受重傷。（圖／翻攝自Facebook／Ngoc Anh）



記者王佩翊／綜合報導

越南河內一名女童7日在自家公寓附設遊樂設施玩耍時，被一名患有自閉症的男童從約1.5公尺高的滑梯上推落，重重摔在地面，造成眼眶骨折及頭部血腫，目前仍在醫院住院接受觀察治療。女童父親8日在社群媒體上公開現場監視器影片，引發越南網友熱烈討論。

女童父親Ngoc Anh接受越南媒體Tri Thuc–Znews採訪時指出，事發當下他的女兒正在遊樂場玩耍，一名剛走進遊樂場的男童突然從後方將她推落，女童因此從1.5公尺高的溜滑梯頂端墜落地面。男童隨後開心地從溜下滑梯，看見眾人上前，隨即離開現場。

▲女童眼眶骨折、頭部血腫，目前仍在醫院觀察中。（圖／翻攝自Facebook／Ngoc Anh）



送醫檢查後，掃描結果顯示女童眼眶骨折，頭部亦出現血腫。他表示，目前孩子的狀況已逐漸穩定，但院方仍需留院觀察2至3天，才能排除其他潛在問題。

Ngoc Anh表示，他已確認推倒女兒的男童患有自閉症，但他同時強調，這不應成為家長在公共場所放鬆監護責任的理由。他指出，自閉症兒童在情緒與行為控制上本來就比一般兒童更具挑戰性，正因如此，大人更有責任緊盯孩子，不應讓他們在無人陪伴的狀態下自由活動。

儘管意外已造成女童明顯傷害，但兩個家庭截至目前為止仍未就此事進行任何溝通或協商。對於這起意外，Ngoc Anh也坦言自身有所疏失，並對此深感愧疚。他說，自己未能時刻注意孩子的動向，才會讓這場意外發生，內心非常自責。他目前最大的心願，是希望後續檢查不會出現更嚴重的病況，讓女兒能夠盡快完全康復、恢復正常生活。

Ngoc Anh藉此提醒所有家長，帶小孩至公共遊樂設施時，必須更加謹慎留意孩子的一舉一動。與此同時，他也向所在公寓的管理單位提出建議，希望能嚴格把關遊樂場的進出人員，保障兒童安全。