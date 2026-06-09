普丁嚇壞！英媒：以色列AI獵殺伊朗領袖「俄急關閉監控系統」

▲俄羅斯總統普丁與多名官員開視訊會議。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

《金融時報》報導，以色列運用人工智能（AI）技術，從伊朗各地的交通監視器蒐集大量影片資料，精準鎖定伊朗前最高領袖哈米尼2月28日與親近幕僚會面的時間與地點，最終成功實施擊殺。多國情報機構對此深感不安，俄羅斯安全機構甚至一度關閉了保護總統普丁與其最親近幕僚的特殊監視系統。

暗殺警訊 監控網絡急關閉

報導指出，該系統完全獨立於監控莫斯科市民的近30萬支攝影機，待工程師全面檢查，確認與外部網路完全隔離後，才重新啟用。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）並未回應，但俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）5月26日警告各地區安全負責人，俄羅斯龐大的監控體系已成為一大弱點，「美以聯盟近期清除伊朗高層官員就是明確警訊，部分受害者的位置就是透過德黑蘭視訊監控系統的『後門』軟體所確認的。」

▼監視器成為一大漏洞。（示意圖／CFP）



AI大飛躍 鎖定功能超進化

以色列情報官員利用AI技術繪製出德黑蘭的複雜地理格局，發現高階官員隨扈與維安人員的行為模式，有效率地篩選長達數百萬小時的影片，再將這些資料與其他情報來源比對，成功掌握目標對象行蹤。

多名知情人士表示，AI影像辨識能力2023年前後明顯強化，大約1年前又發生突破性飛躍，其能力遠超擅長人臉辨識或車牌追蹤的機器學習演算法，而能夠讓情報人員使用自然語言下達指令，搜尋影片資料庫，例如「2名男子互相傳遞袋子」、「一個人在同一天內多次改變穿著或外貌」、「最近重新噴漆或在短時間內多次經過同地點的車輛」。

一名使用該技術的歐洲官員將其形容為「監控領域的聖杯」，「我們現在能夠追蹤行為，而非只是鎖定特定物體，這開創了全新的可能性」。

監控竟成最大弱點 漏洞難解決

報導指出，各國政府長期以來都很清楚，監視器很容易被間諜或駭客滲透。但隨著近年AI技術的進步，國家監控系統可能被敵人如此有效且徹底利用的想法，讓全球情報官員深感不安。

他們最初步的應對方式是試圖找到並解決漏洞，但考量到許多監控網絡都是由跨越數代的攝影機錯綜複雜地拼湊而成，這項任務可謂極其困難。