川普NBA觀賽「打瞌睡」！閉目養神畫面曝　聽到歡呼聲才驚醒

▲川普被拍到在觀賽過程中疑似閉目養神。（圖／翻攝X／@UnderdogNBA）



記者王佩翊／編譯

NBA總冠軍賽第3戰在紐約麥迪遜廣場花園登場，尼克隊挾2勝0敗優勢於主場迎戰馬刺，不過最大亮點卻不在球場上，而是史上首位親自到場觀賽的美國總統川普，尼克隊更為此全面加強安檢。然而川普竟疑似在比賽過程中，被人發現在包廂內打起瞌睡，直到全場歡呼聲響起才重新睜開雙眼，相關畫面隨即在網路上流傳。

為確保川普的人身安全，球場方面提前對外宣布實施一系列管制措施，包括禁止球迷攜帶任何包包入場，並全面採用金屬探測器進行安檢，安全規格較以往大幅提升。此外，每逢尼克主場比賽都會在場外聚集的球迷派對，這次也因安全考量而被迫全數取消，不少球迷直呼不便。

President Trump is asleep at Game 3. pic.twitter.com/eginy85D5Q — Underdog NBA (@UnderdogNBA) June 9, 2026

儘管川普現身力挺，現場反應卻不如預期熱烈。開賽前演唱美國國歌時，大螢幕切換到川普的畫面，現場頓時響起一片噓聲，顯示部分球迷對總統到場所帶來的諸多不便相當有意見。

有球迷還發現，特意到場的川普，竟然在包廂內雙手交疊，閉目養神，直到全場響起歡呼聲，才又突然「驚醒」。

球場外的話題雖然熱鬧，場上戰局同樣峰迴路轉。尼克在第3、第4節攻勢逐漸熄火，馬刺把握機會在終場以115比111完成逆轉，成功在系列賽中追回1勝，同時也終結了尼克本屆季後賽長達13場的連勝紀錄，讓這場原本有機會讓尼克聽牌的主場大戰，最終以遺憾收場。