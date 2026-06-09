點名台積電！　美參議員示警：中企恐繞過管制買AI晶片

▲ 2名參議員呼籲加強對晶圓代工廠的規範。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國參議院跨黨派議員8日齊聲呼籲川普政府加強監管台積電（TSMC）等晶圓代工廠，以防止中國企業透過海外子公司或空殼公司，繞過出口管制取得先進AI晶片。

根據《路透》，共和黨參議員班克斯（Jim Banks）與民主黨參議員金安迪（Andy Kim）聯名致函美國商務部工業暨安全局（BIS）局長凱斯勒（Jeffrey Kessler），點名代工委託訂單是目前出口管制架構中一大漏洞，呼籲當局正視並立即補救。

此前，川普政府上周祭出規定，欲向中國企業設於第三國的海外子公司出售輝達（NVIDIA）等美國廠商先進AI晶片須事先取得出口許可證。BIS明確指出，中企在馬來西亞等地設立的子公司同樣受此規範約束。

然而，前國務院官員麥蓋爾（Chris McGuire）等專家指出，此舉仍未能防堵另一潛在漏洞，即中企可能透過空殼公司，直接向台積電等代工廠下單客製化晶片。

2名參議員在信中直指，若未能消除此風險，「將嚴重削弱美國迄今為阻止中國獲取先進運算能力所施加的所有限制」，「若出口管制可藉由向全球最先進晶圓廠下單的方式輕鬆規避，便無法為美國國家安全或產業競爭力提供任何實質保障。」BIS與台積電目前未對此發表評論。