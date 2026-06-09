惹錯人！4少年搶劫「搶到海軍陸戰隊」　秒遭奪槍壓制全落網

▲少年持槍搶劫，卻被海軍陸戰隊退役的赫科迅速奪槍。（圖／翻攝臉書＠Borda Chura Jheyco）



記者吳美依／綜合報導

美國馬里蘭州4名少年在光天化日下持槍搶劫，未料對方卻是一名「海軍陸戰隊」退役軍人。他們才剛發動襲擊就被瞬間制伏，隨後全數落網。

這起事件發生在2日下午4時45分左右。退伍軍人赫科（Jheyco Borda）在家門口修理卡車，卻突然被4名身穿帽T的少年包圍，其中一人甚至掏槍指著他的頭部，要求交出手機與車鑰匙。

不過，赫科很快逮到持槍少年的分心空檔，迅速反制並奪槍。另外2名共犯見狀拔腿逃跑，還有1名共犯嚇得在車輛周圍慌亂打轉。

赫科的兄弟聽見異常騷動，立刻衝出屋外幫忙。儘管搏鬥過程中不慎擦槍走火，一枚子彈穿透卡車車廂，但幸好無人中彈。

最後，兄弟倆合力將4名少年壓制在地，等喬治王子郡（Prince George's County）警方到場，就將歹徒一網打盡。





赫科受訪時表示，這一切都要歸功於海軍陸戰隊的近身格鬥訓練，讓他擁有應對歹徒的直覺和技巧。

他說，「只要當過一天海軍陸戰隊，就永遠是海軍陸戰隊員（Once a Marine, always a Marine）。那真的就發生在一瞬間。我們在海軍陸戰隊受過這種訓練，身體本能一瞬間就反應出來了。」

不過，子彈貫穿卡車造成的損壞修復費用高達2000美元（約新台幣6.3萬元），而且保險不予理賠。

赫科認為，這些少年與其家長必須為此行為負責，但也很慶幸他的孩子、兄弟及愛犬Sky當時都不在車上，否則後果不堪設想。

他也在臉書貼出監視器畫面並提醒民眾，「小心一點，隨時注意周遭環境。」