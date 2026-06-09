高市早苗親信爆偷吃！5度帶情婦「公款開房」　LINE紀錄成鐵證

圖文／鏡週刊

日本首相高市早苗親信茂木正爆出桃色風波，涉嫌在去年擔任大阪關西世博會國際博覽會總協調人期間，竟多次使用公款帶情婦上酒店，進行不當公務旅行，並發生性關係。

根據月刊《文藝春秋》報導，內閣官房長官木原稔的首席祕書官茂木正，被踢爆涉嫌在去年擔任大阪關西世博會國際博覽會總協調人期間，多次使用公款帶情婦入住酒店。據該女子的證詞、LINE聊天紀錄和照片，茂木正曾5次使用公款進行此類不當出差。

據報導，茂木正挪用公款帶情婦上酒店，被質疑違反《國家公務員法》第99條，針對醜聞茂木正尚未做出回應；而內閣官房的1位代表電話中，僅以「不予置評」做出回應。

據了解，高市早苗內閣成立時，當初希望拔擢茂木正擔任首相秘書官，但考量其年資與經歷後作罷，經過協調後，最終安排他出任官房長官祕書官。外界認為，這次茂木正是受到首相「直接欽點」，首次進入首相官邸核心圈，對於出身經產省的首相祕書官而言，該人事安排相當罕見。

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