日本40歲淫僧「逼2少女援交」兒童買春　閨蜜檔遭誘3人行

▲日本2名未成年少女遭僧侶誘騙援交。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本茨城縣一名40歲僧侶在明知2名10多歲的少女未成年的情況下，利用社群軟體設局買春，將兩人帶往水戶市內的一家飯店內發生性關係。案發後其中一名少女在家人陪同下前往警局報案，這名色和尚的惡劣行徑才因此曝光，並被逮捕。

根據《日本新聞網》報導，居住在茨城縣東茨城郡城里町40歲僧侶磯野善昌涉嫌於2025年9月兒童買春，向2名未成年少女支付金錢發生性行為，而被警方逮捕。

警方指出，磯野善昌2025年9月透過社群網路平台認識2名被害的10多歲未成年少女。據了解，這2名少女私下是閨蜜，兩人在網路上結識磯野善昌後，便答應與他見面，而案發當天也是兩人第一次見到磯野善昌。

雙方碰面之後，磯野善昌明知道兩人都還不滿18歲，卻當場向她們承諾「只要陪睡就會支付一筆現金」，隨後便將2名少女帶往水戶市內的一家商務飯店，並強行與她們發生了性行為。

案發2個月後，其中一名少女承受不住心理壓力，在2025年11月主動告知家長，並在家長的陪同下報案。當時被害人表示，「自己曾經和不認識的男人見面。」

茨城縣警方經過調查後鎖定磯野善昌，並依兒童買春嫌疑將其逮捕。面對審訊，磯野善昌坦承犯行。

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