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15小時被迫收兵　《紐時》揭納坦雅胡「兩難困境」

▲▼ 以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列與伊朗7日爆發停火百日來首度直接交火，局勢一度迅速升溫，卻又在15小時內迅速化解。《紐約時報》指出，納坦雅胡對內面臨支持度低迷的窘境，對外面臨無法主導戰爭決策的難題，而這次短暫交火，似乎讓他比以往更依賴川普。

發生什麼事？

新一輪以黎停火協議才剛達成，真主黨（Hezbollah）卻拒絕接受，並於7日向以色列北部發射火箭砲。納坦雅胡隨即下令空襲貝魯特（Beirut）南郊的真主黨大本營達希耶（Dahieh）。

幾小時後，伊朗向以色列發射約30枚飛彈，8日獲德黑蘭支持的葉門反抗軍青年運動（Houthis，又譯胡塞武裝）也向以色列發射1枚飛彈，並威脅攻擊通過紅海的以色列相關船隻。

不過，川普8日在真相社群（Truth Social）發文要求雙方「立即停止交火」，並且親自致電納坦雅胡施壓，迅速平息了這場衝突。

▼以色列發動空襲，黎巴嫩南部升起濃煙。（圖／路透）

▲▼以色列發動空襲，黎巴嫩南部升起濃煙。（圖／路透）

納坦雅胡處境尷尬

《紐約時報》指出，這次短暫交火，雖讓納坦雅胡得以向國內支持者展示自己願意「挺身對抗川普」的強硬姿態，但其政治困境並未解除。

許多以色列人擔心，即便美伊最終達成協議，恐怕遠遠未能有效遏制伊朗核計畫，反而可能大幅振興德黑蘭經濟實力，進一步壯大其區域影響力，以及對以色列構成威脅的能力。而納坦雅胡目前民調落後、連任之路艱難，上週還在通話中被川普怒罵「瘋子」，8日卻再次退縮，轉而支持川普的戰爭規劃。

▼以色列與美國共同作戰，如今似乎也備受掣肘。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於佛州正式會面。（圖／達志影像／美聯社）

一些分析人士猜測，納坦雅胡可能以為與伊朗的新一波交火升級速度夠快，並且足夠激烈，到了足以擾亂美伊談判的程度。

以色列退役軍事情報官齊楚諾維奇（Danny Citrinowicz）則認為，以色列、真主黨與其背後支持的伊朗，都試圖把自己的「交火方程式」強加在戰場上，但「不幸的是，從戰略角度來看，達成協議顯然符合川普的利益。」

以色列國家安全研究所（Institute for National Security Studies）伊朗計畫主任齊姆特（Raz Zimmt）指出，這次交火是一次重大轉變，顯示伊朗強硬派政府信心大增，認定川普無意重啟戰火，因此敢於冒險維持德黑蘭與黎巴嫩的關係。

他說明，以色列與美國一起對伊朗發動戰爭「當然有很多優勢，因為這讓以色列能夠享有美國的軍事實力」，但同時也有非常大的缺點，也就是「何時與如何結束戰爭的任何決定，都取決於川普。只要川普不想恢復對伊朗的敵意行動，以色列確實束手無策。」

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