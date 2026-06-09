科技系伴遊妹爆紅「時薪19萬起」！輝達工程師驚呼：妳竟然懂GPU

▲AI熱潮催生新型態伴遊市場，一些從業者主打能與客戶暢談人工智慧，收費遠高於一般高端伴遊。（圖／達志影像／示意圖）

文／鏡週刊

人工智慧（AI）熱潮正在改變各行各業，連伴遊產業都出現新趨勢。隨著矽谷誕生大量AI新富豪，一群主打能暢談GPU、人工智慧、加密貨幣與人類未來發展的「知識型伴遊」（nerd-first escorts）迅速崛起，一些從業者時薪高達6,000美元（約新台幣19萬元），全天候陪伴費用甚至可達2.3萬美元（約新台幣73萬元）。

發AI文真的有用？ 輝達工程師驚呼：妳竟然懂GPU

根據《富比士》（Forbes）報導，這樣的伴遊人數不多，卻憑藉獨特定位，在市場中闖出名號。她們不僅提供陪伴服務，更強調能與客戶深入交流科技、未來議題，吸引不少來自AI產業的高收入男性。

化名為梅達馬雷克（Meida Marek）的女子過去曾在金融業工作。她向《富比士》表示，自己當初思考AI未來可能對職涯造成的影響，因此轉換跑道，進入伴遊產業。如今她每小時收費3,500美元（約新台幣11萬元），預約已排到數月之後。

另一名知名伴遊兼網路KOL艾拉（Aella）則形容，她的經營模式是「宅男優先」（nerd-first approach）。她長期透過數據分析研究產業趨勢，同時在社群平台分享AI與科技相關內容，吸引許多科技從業人員關注。

▲梅達馬雷因思考AI對職涯的影響而轉換跑道，如今預約已排到數月之後。（翻攝X＠meidamarek_）

化名艾達霍珀（Ada Hopper）的伴遊女郎也表示，討論AI確實有助於吸引客戶。她說：「只要發AI相關內容就有效，常會有輝達（NVIDIA）工程師驚訝地說：『什麼？妳知道GPU是什麼？天啊，太不可思議了。』」

報導指出，這類高端市場的收費遠高於一般伴遊產業。傳統高價伴遊時薪約1,000美元（約新台幣3.2萬元）已經是頂級水準，但受訪者普遍開價3,500至6,000美元（約新台幣11萬至19萬元）。例如霍珀目前時薪5,000美元（約新台幣15.8萬元），艾拉則高達6,000美元（約新台幣19萬元）。

霍珀認為，高價客戶追求的不只是外貌。「收費最高的女孩不一定是最漂亮的，但一定是漂亮又聰明的女孩。」

AI聊天機器人不夠真實 富豪寧砸重金買真人陪伴

隨著AI公司估值飆升、員工持股暴增，以及創業家快速累積財富，市場上也出現更多潛在客戶。一些科技人士認為，交友軟體難以建立深度連結，而AI聊天機器人又缺乏真實感，因此他們更願意花費高額費用，購買真實的人際互動。

有趣的是，不少客戶對談話的興趣甚至超過性本身。馬雷克回憶與一名客戶共度整晚的經驗時表示：「中間確實發生了一些親密行為，但大部分時間只是輕鬆、有趣地聊天。」有人甚至進一步發展成長期安排，包括共同旅行、參加高級活動，以及變成長時間的相處。

支持者認為，AI技術發展快速，反而讓真實的人際交流變得更加珍貴。伴遊查理李文（Charlie Levine）向《富比士》表示：「隨著AI愈來愈普及，真實的人際連結將變得愈來愈稀有。」她認為，未來能夠負擔真人陪伴，以及能夠進入真正發生人際互動的環境，「將成為終極奢侈品」。



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