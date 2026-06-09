　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

押注「黃仁勳效應」慘了！散戶2天虧1億韓元　他認：不敢開帳戶

▲▼黃仁勳韓國首爾行。（圖／路透）

▲ 黃仁勳訪韓掀起旋風。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪韓期間，市場原先期待AI題材續強，股市卻接連重挫，令大批重押科技股與槓桿型ETF的散戶損失慘重，有投資人短短2天帳面虧損就突破1億韓元（約新台幣215萬元），還有人哀嘆「連帳戶都不敢打開看」。

《韓聯社》報導，南韓KOSPI指數8日急殺，盤中一度跌破8000點關卡，跌幅達7%，市場賣壓全面湧現。由於此前市場盛傳「黃仁勳效應」將帶動AI與半導體族群續漲，不少散戶搶在他抵韓前大舉加碼，結果反被套在高點。

融資餘額創史上第二高　強制賣出風險升溫

融資槓桿風險也升溫，韓國金融投資協會數據顯示，截至5日市場融資餘額達37.7兆韓元，雖微幅低於5月29日創下的歷史高峰38兆韓元，仍高居史上第二。

超短線融資買賣的未收款金額也暴增至1.8兆韓元，創下美伊衝突爆發後3月初以來新高，若2個交易日內無法還款，主力股票將被券商強制以跌停價（-30%）賣出，不僅投資人損失加倍，也可能進一步放大市場波動。

三星、SK海力士槓桿ETF重災　跌幅逾13%

記憶體雙雄三星電子與SK海力士成為重災區，追蹤SK海力士2倍報酬的單一股票槓桿ETF價格跌破2萬韓元發行價，多檔相關商品跌幅介於13%至17%；三星電子槓桿ETF跌幅同樣逾10%。

值得注意的是，自5月27日新商品上市至6月5日，個人投資者連續7個交易日淨買超SK海力士單一股票槓桿ETF，累計金額達2兆425億韓元，顯示散戶追漲情緒濃厚，如今卻首當其衝。

散戶哀鴻遍野　也有人淡定等反彈

散戶對此看法不一，有人痛訴「2天賠了一輛豪車」，還有人將承租房客的10億韓元押金近全押入槓桿商品，帳上損失已近17%；但也有投資人認為這波跌勢只是短暫校正，打算逢低攤平、降低持股成本，期待後市隨AI資本支出持續擴張而重返漲勢。

隨著美股9日反彈，KOSPI一度大漲4.9%，終結連3黑，但高槓桿潛在風險尚未完全消化，市場氣氛仍偏向謹慎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
327 0 9206 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／睡夢中胸腹遭重壓！氣爆夫妻雙亡　家屬悲傷認屍
外資連2個交易日重砍台股！　提款917億刷史上第8大
英一家3口集體墜樓！　商界菁英夫妻「帶久病兒」摔下36樓
氣爆5分鐘前就報案！　冷氣電氣成關鍵
快訊／鄭敬淏認「分手秀英」：最近變疏遠⋯
快訊／秀英證實分手鄭敬淏！14年情斷
LIVE／20縣市豪大雨特報　氣象署最新說明
傅子純驟逝「遺孀憂心業配失約」　廠商心疼落淚：還擔心怎麼還我

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁嚇壞！英媒：以色列AI獵殺伊朗領袖「俄急關閉監控系統」

英一家三口集體墜樓！　商界菁英夫妻「帶久病兒」摔下36樓

點名台積電！　美參議員示警：中企恐繞過管制買AI晶片

川普NBA觀賽「打瞌睡」！閉目養神畫面曝　聽到歡呼聲才驚醒

日本40歲淫僧「逼2少女援交」兒童買春　閨蜜檔遭誘3人行

美軍阿帕契直升機「荷莫茲附近墜機」！　川普證實

15小時被迫收兵　《紐時》揭納坦雅胡「兩難困境」

押注「黃仁勳效應」慘了！散戶2天虧1億韓元　他認：不敢開帳戶

沒富爸爸照樣逆襲！　外媒揭富人「5大理財思維」擺脫死薪水

科技系伴遊妹爆紅「時薪19萬起」！輝達工程師驚呼：妳竟然懂GPU

菲律賓強震震垮整棟大樓！　校園鐵皮屋頂也震塌「尖叫聲不斷」

《央視》：習近平抵達平壤　金正恩夫婦現場親自迎接

暌違近7年！　習近平親訪北韓「拉攏金正恩」

《新兵日記》46歲傅子純急性血癌辭世　妻慟喊「來世我們再找到彼此」　醫曝染敗血症病程進化快

童年回來了！《玩具總動員5》夢幻回歸　胡迪合體巴斯對抗「玩具最強剋星」

大片紫白對流壓境！滯留鋒＋西南氣流雙擊全台2天　雨最猛地區曝

輝達攜手南韓SK合作「AI工廠」全面升級　黃仁勳：未來非常光明

A-Lin為頑童當「辣台妹」走台步　瘦子點歌〈失戀無罪〉...結果不會唱(?)

菲律賓7.8地震釋放250顆原子彈能量　台灣進入超級平靜期　「地震數僅15年均值一半」有詭

「搶救地心」失敗！麗寶斷軌飛車卡半空...20遊客雨中驚魂8分鐘

普丁嚇壞！英媒：以色列AI獵殺伊朗領袖「俄急關閉監控系統」

英一家三口集體墜樓！　商界菁英夫妻「帶久病兒」摔下36樓

點名台積電！　美參議員示警：中企恐繞過管制買AI晶片

川普NBA觀賽「打瞌睡」！閉目養神畫面曝　聽到歡呼聲才驚醒

日本40歲淫僧「逼2少女援交」兒童買春　閨蜜檔遭誘3人行

美軍阿帕契直升機「荷莫茲附近墜機」！　川普證實

15小時被迫收兵　《紐時》揭納坦雅胡「兩難困境」

押注「黃仁勳效應」慘了！散戶2天虧1億韓元　他認：不敢開帳戶

沒富爸爸照樣逆襲！　外媒揭富人「5大理財思維」擺脫死薪水

科技系伴遊妹爆紅「時薪19萬起」！輝達工程師驚呼：妳竟然懂GPU

胡瓜67大壽「收2000萬法拉利跑車」　神秘金主身份終於曝光

目前油價和碳稅讓慧洋節能船享競爭優勢　舊船出售估略低於去年　

陸軍操演插曲！雷霆2000隔7年重返甲南海灘　發射幾秒卻墜地

威戈神上半季歸隊？許銘傑曝復健進度：慢慢調整比較好

微型電動二輪車上路須守規　台東警加強宣導與取締

快訊／胸腹遭重壓休克奪命！新竹氣爆夫妻雙亡　家屬悲傷認屍

毒駕如「行動炸彈」　嘉義縣公布10年內2次以上累犯照片

普丁嚇壞！英媒：以色列AI獵殺伊朗領袖「俄急關閉監控系統」

從小和貓一起長大！女意外養到「貓魂吉娃娃」　收手手坐姿萌翻網

江怡臻宣布不連任　藍新北黨部震驚：會討論是否再提名人參選

菲律賓強震震垮整棟大樓！　校園鐵皮屋頂也震塌「尖叫聲不斷」

國際熱門新聞

SK會長陪黃仁勳發零食用丟的　 韓網炸鍋

麥當勞員工「遭同事潑熱油」！全身皮開肉綻

押注「黃仁勳效應」慘了　散戶2天虧1億韓元

黃仁勳拒國會作證　華倫：見習近平就有空

年薪161萬全上交妻　夫一翻帳本傻眼

美國男大生「日本家族旅遊」失蹤！尋獲遺體

美股翻紅費半漲逾5.6％！　台積電ADR勁揚近3％

伊朗宣布停火　若以觸犯1條件將恢復打擊

美軍AH-64阿帕契直升機墜機！　川普證實

科技系伴遊妹爆紅！輝達工程師驚呼：妳竟然懂GPU

台灣半導體實力堅強！　韓媒驚呼「非台積電一人舞台」值得借鏡

俄羅斯「買通17歲少女」下藥毒殺烏士兵

一家三口集體墜樓　夫妻與久病兒身亡

外媒揭富人「5大理財思維」擺脫死薪水

更多熱門

相關新聞

亞洲父母有哪些優點？網曝「省吃儉用留遺產」：怕你沒錢

亞洲父母有哪些優點？網曝「省吃儉用留遺產」：怕你沒錢

輝達執行長黃仁勳日前透露，即使功成名就，仍會被父母嫌做得不夠好，也讓「亞洲父母」再掀討論。一名網友好奇，亞洲父母常被貼上高壓、碎念標籤，但是否也有優點？文章曝光後，網友認為亞洲父母習慣用行動表達愛，包括準備熱食、留遺產、幫忙帶孫、資助子女，甚至怕孩子沒錢還會偷偷匯款。

SK會長陪黃仁勳發零食用丟的　 韓網炸鍋

SK會長陪黃仁勳發零食用丟的　 韓網炸鍋

黃仁勳拒國會作證　華倫：見習近平就有空

黃仁勳拒國會作證　華倫：見習近平就有空

黃仁勳效應！　韓國1款餅乾銷量飆766%

黃仁勳效應！　韓國1款餅乾銷量飆766%

「仁勳鼻」迷因爆紅！命理師驚：這鼻子注定統治帝國

「仁勳鼻」迷因爆紅！命理師驚：這鼻子注定統治帝國

關鍵字：

黃仁勳韓股AI熱潮槓桿ETF散戶虧損融資風險

讀者迴響

熱門新聞

千億董事長爆桃色風暴！勝宏科技單日市值蒸發逾200億

不斷更新／豪雨假達標　20地明停班停課

法拉利姐「爆改」變韓系女神　全網認不出是誰

新竹便當店今晨氣爆4傷　鐵捲門變形、轎車成廢鐵

20地今放「豪雨假」　全台停班課一覽

新竹便當店氣爆「3人無呼吸心跳」　高翠路被炸爛

傅子純遺孀二度發聲！夢見亡夫「看我哭不要捨不得我」

傅子純發病24小時驟逝！瘀青、牙痛、發燒前兆曝

名醫李光輝官司纏身病逝　4親屬拋棄繼承獲准

老董電梯激吻　女網紅：「弱精症」騙生子

《鐵拳教育》演議員成遺作！宋英奎陳屍車內亡

工地主任被洪水沖走　躺石頭上奇蹟生還

即／新竹便當店氣爆！　麵包店夫妻搶救無效雙亡

很多人3個月閃辭！人資嘆「不是薪水低」　網揭關鍵

更多

最夯影音

更多
菲律賓強震震垮整棟大樓！　校園鐵皮屋頂也震塌「尖叫聲不斷」

菲律賓強震震垮整棟大樓！　校園鐵皮屋頂也震塌「尖叫聲不斷」
《央視》：習近平抵達平壤　金正恩夫婦現場親自迎接

《央視》：習近平抵達平壤　金正恩夫婦現場親自迎接

暌違近7年！　習近平親訪北韓「拉攏金正恩」

暌違近7年！　習近平親訪北韓「拉攏金正恩」

《新兵日記》46歲傅子純急性血癌辭世　妻慟喊「來世我們再找到彼此」　醫曝染敗血症病程進化快

《新兵日記》46歲傅子純急性血癌辭世　妻慟喊「來世我們再找到彼此」　醫曝染敗血症病程進化快

童年回來了！《玩具總動員5》夢幻回歸　胡迪合體巴斯對抗「玩具最強剋星」

童年回來了！《玩具總動員5》夢幻回歸　胡迪合體巴斯對抗「玩具最強剋星」

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面