押注「黃仁勳效應」慘了！散戶2天虧1億韓元　他認：不敢開帳戶

▲ 黃仁勳訪韓掀起旋風。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪韓期間，市場原先期待AI題材續強，股市卻接連重挫，令大批重押科技股與槓桿型ETF的散戶損失慘重，有投資人短短2天帳面虧損就突破1億韓元（約新台幣215萬元），還有人哀嘆「連帳戶都不敢打開看」。

《韓聯社》報導，南韓KOSPI指數8日急殺，盤中一度跌破8000點關卡，跌幅達7%，市場賣壓全面湧現。由於此前市場盛傳「黃仁勳效應」將帶動AI與半導體族群續漲，不少散戶搶在他抵韓前大舉加碼，結果反被套在高點。

融資餘額創史上第二高 強制賣出風險升溫

融資槓桿風險也升溫，韓國金融投資協會數據顯示，截至5日市場融資餘額達37.7兆韓元，雖微幅低於5月29日創下的歷史高峰38兆韓元，仍高居史上第二。

超短線融資買賣的未收款金額也暴增至1.8兆韓元，創下美伊衝突爆發後3月初以來新高，若2個交易日內無法還款，主力股票將被券商強制以跌停價（-30%）賣出，不僅投資人損失加倍，也可能進一步放大市場波動。

三星、SK海力士槓桿ETF重災 跌幅逾13%

記憶體雙雄三星電子與SK海力士成為重災區，追蹤SK海力士2倍報酬的單一股票槓桿ETF價格跌破2萬韓元發行價，多檔相關商品跌幅介於13%至17%；三星電子槓桿ETF跌幅同樣逾10%。

值得注意的是，自5月27日新商品上市至6月5日，個人投資者連續7個交易日淨買超SK海力士單一股票槓桿ETF，累計金額達2兆425億韓元，顯示散戶追漲情緒濃厚，如今卻首當其衝。

散戶哀鴻遍野 也有人淡定等反彈

散戶對此看法不一，有人痛訴「2天賠了一輛豪車」，還有人將承租房客的10億韓元押金近全押入槓桿商品，帳上損失已近17%；但也有投資人認為這波跌勢只是短暫校正，打算逢低攤平、降低持股成本，期待後市隨AI資本支出持續擴張而重返漲勢。

隨著美股9日反彈，KOSPI一度大漲4.9%，終結連3黑，但高槓桿潛在風險尚未完全消化，市場氣氛仍偏向謹慎。