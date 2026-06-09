孤兒院淪地獄！英院長「誘逼性侵6童」　竟因93歲太老免坐牢

▲Skircoat Lodge Care Home已於1996年關閉。（圖／翻攝西約克郡警方）

記者吳美依／綜合報導

英國西約克郡（West Yorkshire）某兒童之家前負責人菲利普斯（Malcolm Phillips）利用其權勢，在長達18年期間性侵4名女童及2名男童。但法官考量到他已高齡93歲、健康狀況不佳，於8日判處無條件釋放，令受害者與社會大眾怒不可遏。

恐怖性虐統治 負責人前科累累

《天空新聞》引述審判文件報導，菲利普斯在女助理布魯寧（Linda Brunning）的協助下，把Skircoat Lodge Care Home經營得「更像一座監獄」。

菲利普斯與女助理一起利用兒童檔案篩選容易操控的目標，告訴孩子們「沒人關心你、沒人會相信你」。他的私人住處直通女童寢室，對受害者擁有「不受限制的接觸」。如果孩子們試圖逃跑，只會被警察帶回來，並且被貼上「麻煩製造者」的標籤。

菲利普斯的犯行時間長達18年，直至1994年遭調查停職後才告終。在此之前，他已因在該機構施虐而被起訴，2001年也因性侵另外8名女童被判入獄。

The former boss of a children's home in Halifax has avoided prison time after two decades of sexual and physical abuse.



Malcolm Phillips, 93, of Birmingham, was found guilty of a string of attacks on children aged between six and 15 at Skircoat Lodge.https://t.co/QiqrXzKxLU pic.twitter.com/ZoyWKdotXm — Shreyton (@Shreyton) June 8, 2026

93歲被告無條件釋放 法官說法曝光

今年2月，菲利普斯承認在1976年至1994年間，對4名女童與2名男童實施性犯罪，利用他們「滿足自己的性慾」，被陪審團裁定多項性犯罪罪名成立。

審前評估報告顯示，菲利普斯並無精神疾病，主要健康問題來自生理疾病與年齡相關的認知退化。在8日的庭審過程中，93歲的他透過視訊連線出庭，坐在家中扶手椅上聆聽6名受害者的陳述，偶爾仰頭靠背。

而布拉德福德（Bradford）刑事法庭法官華森（Kirstie Watson）認為，被告情況不符合強制送醫條件，監管令效果也很有限，因此判處無條件釋放。

她說，「考慮到犯行的嚴重性，我非常不情願這麼做」，但強調審判給予受害者發聲機會，讓他們的心聲被聆聽，一切法律程序並非毫無意義。

▼布魯寧被判入獄25年。（圖／翻攝西約克郡警方）



至於現年66歲的女助理布魯寧，曾在菲利普斯侵犯一名男童時協助壓制，她自己也曾在協助另一名男童擦拭身體時猥褻對方，如今被判處25年有期徒刑。

這不是正義！受害者憤怒抗議

對於法官裁定結果，受害者們完全無法接受。

李斯（Kelly Lees）在11至12歲期間遭菲利普斯猥褻，菲利普斯當年邀請她去辦公室寫作業，並表示事後會給他一根棒棒糖。李斯憤怒表示，「他應該被關進監獄……一個被認定有罪的戀童癖，卻舒適地坐在家中。我無法理解，這根本不是正義。」

另一名受害者拉德福（Angela Radford）則悲憤表示，「他跨越數十年侵害兒童卻逍遙法外，我認為他應該死在獄中。」

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