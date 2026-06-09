英一家三口集體墜樓！　商界菁英夫妻「帶久病兒」摔下36樓

▲一家三口從豪華公寓36樓墜下身亡。（圖／翻攝Google Maps）



記者吳美依／綜合報導

英國倫敦南區象堡區（Elephant and Castle）一家三口從豪華公寓36樓陽台墜下，當場不治身亡。這起發生在高級住宅的駭人事故震驚社會，背後隱藏著一樁令人心痛的家庭悲劇。

一家三口墜樓 當場身亡

5月27日上午7時29分，相關單位接獲通報後趕抵現場，但仍無力回天。墜樓死者為印度裔的一家三口，分別為47歲父親Rakesh Pai、46歲母親Aditi Paralkar，以及兩人唯一的9歲兒子。

倫敦警察廳表示，他們的死因目前被視為「非預期性死亡」，現場並無其他人員受傷。薩瑟克驗屍官法庭（Southwark Coroners Court）表示，「此案已移交至本機構處理。」

Tragedy that led to wealthy consultant mother, father and terminally-ill son falling to their death from luxury London tower block https://t.co/6gf2PpkJMo — Daily Mail (@DailyMail) June 9, 2026

夫妻都是勝利組 兒子病情成擔憂

《每日郵報》報導，夫妻倆皆畢業於印度頂尖大學，2000年代初移居倫敦後事業有成，在克拉珀姆（Clapham）擁有2套公寓，事發時暫居的豪華公寓月租高達3800英鎊（約新台幣16萬元）。

其中，丈夫曾擔任多家銀行的專案經理，包括巴克萊銀行（Barclays）、桑坦德銀行（Santander）和德意志銀行（Deutsche Bank），妻子則在頂尖顧問公司任職。

不過，他們的獨子天生無法說話，身體部分殘疾，同時罹患腎臟疾病與學習障礙，全由妻子Aditi在家自行教育。

友人透露，夫妻倆6年前特地返回印度孟買尋求專科治療，但印度醫師也束手無策，一家人去年才又回到英國。悲劇發生前，夫妻倆被醫院告知無法再為孩子進行治療，備受打擊。

友人還表示，Aditi因兒子病情承受龐大心理壓力，在英國又無家人可依靠，加上工作繁重，精神狀況每況愈下，罹患憂鬱症與多種心理健康問題。不過，其他親友對於一家三口尋短的看法存疑。

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