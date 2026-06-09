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矽谷鬆口氣！川普收10萬美元「H-1B簽證費」　法院裁定違憲

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普祭出的簽證費用被裁定違憲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦法官8日裁定，總統川普去年9月簽署行政命令，要求雇主為H-1B工作簽證申請人支付10萬美元（約新台幣318萬元）費用的措施違憲，為仰賴海外科技人才的矽谷產業帶來轉機，不過川普政府料將提起上訴。

綜合《路透》等外媒，波士頓聯邦地區法院法官索羅金（Leo Sorokin）8日發布長達42頁的判決書，宣告川普政府去年9月以總統公告形式實施的H-1B簽證申請費用無效。

法官：此費用本質是稅　課稅權屬國會

索羅金指出，這筆款項「無論名稱為何，其實質與運作方式都清楚顯示它就是一種稅」，但依據《美國憲法》，課稅權專屬於國會，總統並無此項授權。

此次訴訟由20個民主黨執政州的檢察長聯合提起，索羅金在裁決中認定，川普政府援引的《移民與國籍法》並未賦予總統課稅權力，相關政策因此同時牴觸《聯邦行政法》與《憲法》規定，並引用聯邦最高法院推翻川普關稅的判例作為依據。

費用暴漲20至50倍　川普稱保護本土勞工

川普原先將H-1B申請費從最高5000美元大幅調升至10萬美元，漲幅達20至50倍，主張現行制度遭企業濫用，藉由聘用接受較低薪資的外籍勞工取代美國本土員工。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）當時聲稱，科技巨頭也「支持」此舉，呼籲企業轉為培訓本土人才。

但包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在內的科技業人士早已提出警告，強調美國本土人才供給不足，難以支撐科技產業用人需求。數據顯示，亞馬遜光是去年上半年獲批的H-1B簽證就有逾1萬份，微軟與Meta也有各逾5000份，科技業對該計畫依賴程度遠超其他產業。

H-1B簽證自1990年設立，每年透過抽籤核發約8.5萬個名額，允許企業聘用海外專業人才最長6年，其中約2/3職缺屬電腦相關領域，印度籍申請者約占3/4。

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川普政策矽谷科技簽證費用聯邦法院違憲裁定

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