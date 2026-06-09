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通話內容曝！　川普警告納坦雅胡「最好小心點」勿重啟戰爭

▲▼美國總統川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於佛州正式會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 納坦雅胡與川普此前於佛州會面。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與伊朗7日爆發停火百日來首度直接交火，局勢一度瀕臨全面開戰。美國總統川普緊急展開外交斡旋，親自致電以色列總理納坦雅胡警告，若執意重啟戰爭恐怕落得孤軍奮戰的下場。川普向Axios透露，他在電話中直言，「比比（納坦雅胡小名），你最好小心點，否則你很快就只能靠你自己了。」

以色列7日上午對黎巴嫩真主黨目標發動空襲，事先曾通知美軍中央司令部（CENTCOM），卻未告知白宮；伊朗隨後向以色列發射彈道飛彈反擊。知情人士指出，以色列國防軍（IDF）部分將領原先認為伊朗威脅報復只是虛張聲勢，事後證明判斷有誤。

川普要求暫緩反擊　稱核協議有望免戰

川普7日晚間致電納坦雅胡，要求他暫緩反擊，並稱若能在幾天內與伊朗達成核協議，便沒有必要採取報復；若談判破局，屆時他本人可能親自主導對打擊伊朗行動。熟悉通話內容的美方官員及以色列知情人士形容，這次對話氣氛「相當客氣」，相較川普數日前大罵納坦雅胡「你他X的瘋了」的激烈通話已明顯降溫。

但納坦雅胡並未就此收手，他向白宮表明，若對伊朗挑釁坐視不理，不僅對以色列不利，對美國同樣有害，且會使伊朗誤以為握有主動權，進而嚇阻美以兩國採取軍事行動。會見安全首長與IDF指揮官後，納坦雅胡拍板執行報復攻擊，僅於7日晚間與美國國務卿盧比歐通話，確認攻擊目標。

以軍轟炸伊朗石化廠　再爆兩輪互轟

以色列打擊行動涵蓋伊朗境內最大石化廠關鍵設施以及德黑蘭多處要地，包括一座生產彈道飛彈化學原料的工廠。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）旋即發動反擊，朝特拉維夫射彈。雙方8日上午又爆發兩輪互轟，局勢一路走向全面戰爭臨界點。而美軍雖未直接參與以色列攻勢，但確實協助IDF攔截來襲的伊朗飛彈。

所幸在川普施壓下，局勢終於出現轉機。他透露，8日上午先後接到區域內5個國家來電，懇請他出面施壓納坦雅胡；德黑蘭也透過管道傳話稱，只要以色列停止攻擊，伊朗也願意收手。川普於是再度打給納坦雅胡，最終說服他取消原定規模最大的一波攻勢，鎖定數十個敏感目標。

核談判前景未明　伊朗：對美方毫無信任

儘管緊張局勢暫時平息，核談判前景仍存有變數。伊朗國會議長兼首席談判代表卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）反駁川普近期對協議內容的說法，直言「我們對對方毫無信任」，並強調伊朗目標是終止戰爭，而非謀求與美國關係正常化。

分析指出，過去24小時的情勢進一步證明，美以戰略利益正日益分歧。一名美國官員表示，納坦雅胡需要戰爭持續，才能在國內維持政治影響力；而川普則需要戰事落幕，才能鞏固國內地位。

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