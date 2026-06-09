沒富爸爸照樣逆襲！　外媒揭富人「5大理財思維」擺脫死薪水

▲富人與一般人最大的差別，在於對金錢的思維與行動方式。（示意圖／視覺中國CFP）



記者張方瑀／綜合報導

有人一輩子努力工作卻存不到錢，也有人領著一樣的薪水，卻能逐步累積千萬資產。許多人感嘆自己不是含著金湯匙出生，看著別人「靠爸」過上好日子，覺得財富自由遙不可及。但理財專家指出，富人與一般人最大的差別，在於對金錢的思維與行動方式。

《Kiplinger》報導指出，致富不一定得靠高薪、好運或龐大家產，只要掌握以下5大區分富人與一般人的「致富鐵律」，任何人都能靠著正確策略，一步步打造屬於自己的財富。

買入「資產」比「花錢享受」更重要

富人深知，花錢最好的方式是買進會增值或產生收入的「資產」，而不是會隨著時間貶值的東西。簡單來說，資產能累積財富，負債則會耗損財富。舉例而言，買房是買資產，因為房價通常會上漲；但買車就是負債，車子一開出車廠就開始掉價。

富人會優先把錢投入房地產、股票、退休帳戶或可持續獲利的副業，而不是將大部分收入砸在快速折舊的消費品或週末狂歡上。短期花錢享樂或許開心，但真正的財富來自於不斷選擇擁有資產，以及對長期成長的追求。

發揮「複利」威力，讓金錢自動替你工作

每個人都能使用的一項最強大致富神器，就是「複利」。複利的威力來自時間與持續投入，越早開始投資，即使金額不大，也能在數十年後累積出驚人成果。

舉例來說，在23到28歲間每個月只存50美元，在7%的年化報酬率且每年複利計息下，就能滾出3450.44美元；如果28歲後提高投入金額至每個月300美元，到65歲時將擁有一筆近62萬美元的財富。

提早投資還能養成量入為出的習慣，富人深知箇中道理，絕對不輕易挪用正在滾存的投資本金。相反地，若長期背負高利率債務，就會淪為一直付利息的輸家，讓負債反過來成為財富殺手。

▲每個人都能使用的一項最強大致富神器，就是「複利」。（示意圖／視覺中國CFP）



拒絕「一夜致富」誘惑 放眼長遠打持久戰

著名的「棉花糖實驗」證明了「延遲享樂」的力量，這套理論套用在理財上一樣管用。許多人希望快速致富，卻忽略財富本來就需要時間發酵。無論是投資、房地產還是自己創業，真正的報酬往往來自長時間的累積。

那些號稱能「一夜致富」的捷徑，往往只會讓人浪費時間與金錢。富人明白，複利效應、資產增值與機會都需要數年時間才能展現成果。他們不追逐短線的高報酬，而是專注於持續投入，讓時間成為自己的盟友。在致富的道路上，耐心不僅是美德，更是必備條件。

活到老學到老 把「金融知識」當終身課題

及早投資、不盲目跟風、分散風險等基本原則永遠不退流行，但市場環境、稅務制度與投資工具卻會不斷變化。如果不持續更新理財觀念，就容易做出過時的錯誤決策。

這也是為什麼具備金融素養必須是終身習慣。許多成功人士會定期閱讀財經資訊、研究市場趨勢；若沒時間自己追蹤，尋求專業理財顧問協助也是好選擇。

好的顧問能針對遺產規劃、稅務最佳化與退休準備提供客製化策略，並在你面臨人生艱難時期協助調整財務步伐，藉此提升財務決策品質。

▲人脈的重點在於「持之以恆」地建立真誠互動。（示意圖／CFP）



善用談判能力 經營人脈就是累積「淨值」

俗話說「你的人脈就是你的淨值」，富人非常認真看待這件事。即便是看似無聊的校友聯誼會或雞尾酒會，他們也能從中尋找結識未來老闆、商業夥伴或人生導師的機會。財富往往不只是金錢的累積，也是機會的累積。

建立關係不僅能幫你談到更好的案子、認識對的招募主管，也能在轉換跑道時獲得寶貴建議。當然，人脈的重點在於「持之以恆」地建立真誠互動。

你不必刻意結交有權有勢的朋友，身邊的同學、鄰居或前同事，只要肯用心經營，懂得在關鍵時刻溝通談判以爭取更好的條件與資源，任何人都有可能成為你翻身的寶貴資源。

理財專家強調，當你開始重視資產、善用複利、培養耐心、持續學習並用心經營人脈時，財富累積的速度也將因此產生不可思議的變化。