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烏克蘭收復「600平方公里」領土！燒掉普丁10億美元　無人機立功

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）8日證實，今年初以來烏軍已成功收復了超過230平方英里（約595平方公里）的國土，俄烏戰爭爆發至今已超過4年，前線戰況隨著戰事推進出現逆轉，而戰場主導權也逐漸向烏克蘭傾斜。其中，光是5月的猛烈反攻，就為烏克蘭奪回了超過38平方英里的土地。

根據《紐約郵報》報導，總部位於烏克蘭的獨立戰場分析組織「DeepState」指出，5月份烏軍的全面大推進，不僅占了今年收復領土總數的六分之一，更是自2023年烏克蘭發動重大反攻以來，俄羅斯軍隊首次出現「淨撤退」的慘敗戰況，顯示普丁的侵略部隊正節節敗退。

▲▼ 烏克蘭無人機襲擊俄羅斯聖彼得堡基礎設施後，濃煙冒出。（圖／路透）

▲烏克蘭無人機襲擊俄羅斯聖彼得堡基礎設施後，濃煙冒出。（圖／路透）

5月狂殺3萬俄軍！轟炸8.8萬軍事目標、燒掉普丁10億美元

瑟爾斯基加碼曝光了5月份的輝煌戰果。他指出，烏克蘭軍隊在5月期間，精準打擊了超過8萬8000個俄羅斯軍事目標，在戰場上成功擊斃超過3萬名俄軍士兵。不僅如此，烏軍的猛烈砲火還直接對莫斯科的軍工複合體，造成敵軍超過10億美元（約新台幣316億元）的毀滅性經濟損失。

瑟爾斯基透露，目前戰況最為激烈的依舊是烏東的頓內茨克（Donetsk）地區，俄羅斯軍隊在那裡卡關了將近兩年，始終無法取得重大進展。此外，他也特別點名了赫爾松地區（Kherson）的亞歷山德里夫卡村（Oleksandrivka）以及扎波羅熱地區（Zaporizhzhia）的胡利艾波萊市（Huliaipole），是目前前線爆發最慘烈絞肉戰的兩大熱點。

專家認證早已淪陷？總司令啪啪打臉：烏軍還在據點內死守血戰

值得注意的是，儘管先前許多軍事專家曾達成共識，認為烏東戰略物流重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）在歷經近兩年的慘烈戰役後，已於去年全面淪陷，落入俄軍手中。但瑟爾斯基強調，烏克蘭士兵目前仍在這個關鍵的物流樞紐內部「死守血戰」，持續與俄軍進行激烈的城市戰。

雖然戰場的實時情況難以精確追蹤，但烏克蘭軍方發布的戰報，與總部設於華盛頓的美國智庫「戰爭研究所（ISW）」的最新分析完全吻合。ISW指出，截至5月底，基輔當局正在「積極挑戰這場戰爭的陣地戰特性」。

智庫特別點出，烏軍大舉部署「無人機海」，成功切斷並擾亂了俄軍在前線的供應鏈與部隊調動，這正是遏制莫斯科大軍推進的最核心關鍵。先前多名分析師曾警告，莫斯科將在今年春季發動大規模攻勢並攻破波克羅夫斯克，然而這兩大預言如今雙雙被烏克蘭的無人機攻勢給徹底攔截粉碎。

對於5月份的全面大勝，烏克蘭總統澤倫斯基先前就曾高調大讚，強調這足以證明這場戰爭「絕對不再對佔領者有利」，並預言俄羅斯在戰場上無法承受的慘重損失，最終將會把克里姆林宮生生推向外交談判桌。

 
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