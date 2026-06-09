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吞噬數百條人命！專家揭「神秘百慕達三角」之謎：海底藏致命秘密

▲挪威之晨號於19日在百慕達附近觸礁。（圖／達致影像／美聯社）

▲專家研究認為百慕達三角事故頻傳其中一個原因是由於海底火山的磁鐵礦影響導航所致。（示意圖／達志影像）

文／鏡週刊

百慕達三角長久以來被冠上為「魔鬼三角」的稱號，無數船隻飛機在那邊憑空消失，長久以來都是全球熱門的懸案。近期有科學研究提出新觀點。專家認為，該海域海底火山分布著豐富的磁鐵礦，這些地球上磁性最強的天然礦物，極可能嚴重干擾導航系統，誘發事故。

海底磁鐵礦釀禍

《LadBible》報導，礦產勘探專家尼克哈欽斯（Nick Hutchings）在第五頻道（Channel 5）紀錄片《百慕達三角的秘密》（The Bermuda Triangle Enigma）演示磁鐵礦對指南針的影響，只要磁鐵礦一靠近，指南針指針立刻瘋狂打轉，證實礦石能導致導航儀失靈。

數十架船隻飛機失蹤

坐落在北大西洋的百慕達三角，範圍大致落在百慕達群島、佛羅里達州與大安的列斯群島中間。自19世紀以來，這裡傳出超過50艘船隻和20架飛機離奇消失，讓這片海域成為大眾口中的失蹤熱點。

百慕達三角洲發生過哪些著名失蹤事件？

最知名的失蹤事件，包括1918年連同308人憑空蒸發的美國海軍獨眼巨人號（USS Cyclops），1925年莫名失蹤的科托帕希號貨輪（SS Cotopaxi），還有1945年執行任務時集體迷航的第19飛行隊（Flight 19），5架轟炸機就這樣消失在訓練途中，離奇失蹤案引發了海怪、時空漩渦到外星人綁架等各種天馬行空的陰謀論，但多數科學家傾向用客觀數據解釋。

事故比例並不特別高

澳洲雪梨大學科學傳播學者卡爾．克魯澤爾尼基（Karl Kruszelnicki），根據倫敦勞合社（Lloyd's of London）與美國海岸防衛隊的數據分析打臉傳言，強調該區域因為鄰近美國東岸，往來交通量極大，事故比例其實跟全球其他繁忙海域沒什麼兩樣，並非特別邪門。

三因素釀災

最後，英國南安普敦大學海洋學家西蒙．博克索爾（Simon Boxall）則點出惡劣天氣的威脅，該處匯聚的風暴經常造成高達30公尺的驚人巨浪，再厲害的船艦都難以招架。總而言之，這些傳說中的謎團，其實就是導航誤判、極端天候與操作疏失所組成的真實事件。


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