「全世界都愛我！」 川普轉發AI迷因神曲　狂唱這句超洗腦

▲川普轉發粉絲製作的AI影片，宣稱全世界都愛自己。（圖／翻攝Truth Social，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普6日轉發一段粉絲製作的AI生成音樂影片，歌詞反覆高唱「不論我去到哪裡，他們都愛川普」（Everywhere I go, they love Donald Donald Trump），強調全球各地人民對自己的仰慕與崇拜，引發各界熱議。

在這段長約1分鐘的AI影片中，川普出現在多個超現實場景，包括穿西裝玩滑翔傘、在沙漠騎駱駝、在印度騎摩托車、在月球插上美國國旗、在叢林裡騎獅子，甚至化身經典動漫《火影忍者》主角漩渦鳴人，並且不斷展示其標誌性的舞蹈動作。

此外，還有AI合成的「各國民眾」，包含來自墨西哥、義大利、中東、非洲、中國及印度的虛構人物，每個片段結尾都接上電子自動調音人聲唱誦歌詞「他們愛川普」，最後結尾更稱，「我必須說，我愛川普。有一天可能會成為總統，就像川普一樣」。

不過，川普選擇在二戰諾曼第登陸（D-Day）紀念日轉發這段影片，敏感時機引發輿論抨擊。畫面中對於非洲及原住民族的描繪也掀起爭議，因為大量使用臉部彩繪、串珠飾品與羽毛頭飾等刻板符號，還以美國國旗作為背景，被批評將多元文化簡化為單薄符號。

Trump posted this AI slop music video claiming everyone around the world loves him. pic.twitter.com/cpQFwi6rD1 — PatriotTakes ???????? (@patriottakes) June 6, 2026

外媒指出，川普在真相社群（Truth Social）發布AI生成內容的頻率近幾個月持續升高。同週稍早，他才發布計畫興建於白宮宴會廳頂部的「無人機停機坪」（DronePort）模擬圖，上月則轉發一張AI生成的伊朗軍事設施遭毀畫面。