若台海開戰「歐盟首年損失2兆美元」　歐洲兵推揭：準備遠遠不足

▲解放軍東部戰區2025年12月30日發布的台灣週邊演習畫面。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）指出，若美中就台灣問題爆發戰爭，在最糟情況下，歐盟首年經濟損失恐高達2兆美元。儘管風險分析與兵推結果讓歐洲多國深感憂慮，但他們目前的準備仍遠遠不足，而台灣官員也私下擔心美國不再可靠。

若爆發台海危機 全球都遭衝擊

《彭博社》以「歐盟有一個2兆美元的台灣問題」為題，指出台海危機對該聯盟可能造成的經濟衝擊。

根據彭博經濟研究分析，德國將遭受最大衝擊，因為該國製造業高度仰賴台灣半導體與中國稀土，若發生台海衝突首年GDP將大幅萎縮14%，約為美中損失的2倍。此外，義大利GDP也將下滑8.8%，法國崩跌6.5%，西班牙銳減7%。

歐洲價值中心安全政策（EVC）台北辦公室主任葉皓勤（Marcin Jerzewski）直言，台灣是歐盟的「危險盲點」，「即便沒有軍事入侵，光是封鎖台灣就足以引發重大的歐洲安全與經濟危機。」

事實上，不僅限於歐盟，台海衝突預估導致全球GDP縮水逾8%，遠超2008年金融海嘯及新冠疫情的衝擊規模。此外，世界各地還將面臨心律調節器、胰島素幫浦等台灣生產關鍵醫療設備的嚴重短缺問題。

▼歐盟內部對台灣問題意見紛歧。（圖／路透）



歐盟內部分歧 難達成共識

不過，歐盟27個成員國立場分歧，凝聚共識本就困難重重，要對台灣問題達成一致更是棘手。

知情人士透露，歐洲對台戰略的討論往往秘密進行，有時甚至僅限於幾個志同道合的成員國參與，以排除傾向北京的國家。目前輪值主席國賽普勒斯（Cyprus）更習慣性否決任何涉台討論，以免為該國與土耳其的領土爭端創造先例。

知情人士還透露，歐盟官員會在這些會議中進行兵推，但最近幾次卻更清楚顯示歐洲的準備多麼不足。

舉例來說，其中一次兵推模擬台灣半導體出口砍半。歐洲起初很有自信認為自身經濟能夠撐過去，直到台北及華府的代表直接點破現實，「台灣完全仰賴美國軍事支援，所以美國將優先獲得所有晶片，歐洲恐怕一片也拿不到。」

此外，若局勢重大升級，歐洲可能只有幾小時應變時間，但目前根本沒有能力做出如此快速的反應。義大利與西班牙雖對分析結果感到憂慮，卻猶豫是否有必要採取行動。

▼川普對於是否援台立場不明。圖為今年5月中旬川習會。（圖／路透）



川普政府變數多 歐台加大接觸

參與兵推的知情人士表示，歐洲多年來的標準應對是呼籲緩解局勢，並且指望美國出面，但自從川普重返白宮、跨大西洋的對中政策協調破裂以來，這種作法已經改變。

儘管美國國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯等高官堅稱華府對台政策不變，川普本人對於是否援台卻態度不明，甚至曾暗示可能與習近平討論對台軍售，令台北與布魯塞爾同感震驚。與此同時，伊朗戰爭大幅消耗美國武器庫存，中國軍事投資則持續縮小與美國之間的差距。

彭博經濟首席地緣經濟分析師韋爾奇（Jennifer Welch）警告，「嚇阻力道可能正處於多年來最脆弱的時刻。」

對此，葉皓勤透露，去年底歐洲國家已經開始彼此協調，隨後還跟日本展開合作。歐洲也試圖尋找更多方法與台灣接觸，其中一大原因是在AI主導的未來，台灣經濟將是重要關鍵，而且台灣經濟成長令許多歐洲國家羨慕不已。

歐盟目前是台灣最大外國直接投資來源，也是台灣第5大貿易夥伴。一些台灣官員私下坦言，他們擔心美國不再是過去那麼可靠的夥伴，因此正積極加強與歐洲的接觸。不過雙方都很清楚，歐盟在軍事支援方面無法取代美國。