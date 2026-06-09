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SK會長陪黃仁勳發零食「用丟的」　 韓網炸鍋：餵動物？

▲▼SK集團會長崔泰源發零食用丟的。（圖／翻攝自　IG／＠colaciaga）

▲SK集團會長崔泰源發零食用丟的。（圖／翻攝自IG／＠colaciaga）

記者張方瑀／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風造訪韓國，各大科技巨頭為了迎接這位AI教父，不僅親自陪同跑行程，甚至還上演了溫馨的烤肉秀。不過，在黃仁勳展現一貫親民作風向粉絲發送零食時，一旁陪同的SK集團會長崔泰源卻被拍到「用丟的」發送零食，滿臉不情願的模樣宛如在施捨，影片一出立刻在韓國網路上炸鍋，引發網友猛烈砲轟。

韓版「兆元宴」大咖雲集　LG會長親自烤肉

黃仁勳此次訪韓猶如超級巨星，不僅受邀參加綜藝節目錄影、為職棒比賽開球，5日晚間更在首爾弘大商圈的一間烤五花肉餐廳，與韓國科技界三大巨頭SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨，以及NAVER董事長李海珍舉行了超狂的韓版「兆元宴」。

為了展現地主之誼，具光謨甚至親自拿起夾子替黃仁勳烤肉，現場氣氛熱絡，也吸引大批海內外媒體與死忠粉絲在餐廳外徹夜守候跟拍。

寵粉變施捨？　SK會長「動物園餵食秀」惹怒網

看見門口聚集了大批粉絲，黃仁勳依舊展現招牌的親民魅力，親自拿著零食到餐廳外發送給群眾。然而，身旁陪同的SK集團會長崔泰源，舉止卻與黃仁勳形成了強烈對比。

從社群網路上瘋傳的影片中可以看見，崔泰源發放零食時竟然是「用丟的」，臉上毫無笑容，表情與肢體語言都明顯流露出心不甘情不願的態度。

許多網友看了直搖頭，狠酸「權貴就是看不起百姓」，韓國網友更是灌爆留言區，毫不留情地開砲「給的方式好像在動物園體驗餵食動物一樣..」、「崔泰源會長看來是真的不想做，表情有夠勉強的假笑，超明顯哈哈哈」、「像餵狗一樣用丟的耶！」

雖然也有部分網友出面緩頰表示「那位老兄的表情本來就那樣」、「肯給就該心存感激了，還對人家給東西的舉止嫌東嫌西」、「我們也是靠他繳的稅金過日子」，但多數人仍對這位富三代傲慢的態度感到相當不滿。

「黃仁勳效應」發威！聯名零食銷量狂飆近8倍

儘管「餵食秀」引發爭議，但絲毫未減損AI教父的超強帶貨力。據《韓聯社》報導，黃仁勳當天向粉絲發送並當場拆封品嚐的零食，其實是7-11與SK海力士聯名推出的自有品牌餅乾「蜂蜜香蕉口味HBM脆片」。

在黃仁勳金口加持之下，這款餅乾在隔天（6日）的單日銷量立刻較前一週狂飆766%；6日與7日週末兩天的總銷量更是前一週的704%，足足成長近8倍，超商APP的搜尋量更是暴增160倍。

此外，黃仁勳旋風也讓周邊商圈雨露均霑，連鎖炸雞品牌BBQ弘大門市的週末營收也因此飆升逾2成，「黃仁勳效應」在韓國的威力不容小覷。

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