通膨擋箭牌！　投資大老曝川普「不敢讓伊朗戰爭結束」

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

如果通膨持續居高不下，美國總統川普（Donald Trump）恐怕根本承受不起伊朗戰爭結束的後果！知名投資人希夫（Peter Schiff）指出，這場地緣政治衝突剛好替11月期中選舉前的物價飆漲，提供了一個最完美的擋箭牌。

完美代罪羔羊 川普恐難承受停戰後果

希夫直言，這場伊朗衝突簡直是「完美的代罪羔羊」。他主張，川普可以順理成章地將物價上漲怪罪到戰爭頭上，同時還能給選民一種假希望，讓大家盲目期待只要戰爭一結束、物價就會暴跌，藉此維持住民意，即使更廣泛的底層通膨壓力其實根本沒變。

然而，通膨依舊是11月期中選舉前最關鍵的政治議題。數據顯示，美國4月份的消費者物價年增率達 3.8%，創下自2023年以來最快的通膨增速，選民對物價的焦慮正不斷升溫。

One reason the Iran war may not end before the midterms is that it gives Trump the perfect scapegoat. He can blame rising prices on the war and hold out false hope that as soon as the war ends, prices will come crashing down. He can’t risk ending the war and prices staying high. — Peter Schiff (@PeterSchiff) June 7, 2026



戰後物價若沒跌？ 經濟學家：深層根源將現形

希夫警告，這場衝突的政治價值就在於能解釋物價變貴，「他（川普）不能冒著結束戰爭但物價卻依然高昂的風險。」如果戰爭真的在11月前結束，而通膨卻還是降不下來，選民與各界的檢視焦點，勢必會轉移到其他真正導致物價上漲的因素上。

希夫強調，衝突結束不見得能讓物價降下來，地緣政治事件只是被拿來掩蓋經濟真相的藉口，這波通膨背後其實有著更深層的經濟根源。