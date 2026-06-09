美晶片股反彈收復失地！　華爾街緊盯SpaceX上市動向

▲上週經歷慘烈殺盤的美股晶片族群，8日終於一吐怨氣展開強力反彈。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

上週經歷慘烈殺盤的美股晶片族群，8日終於一吐怨氣展開強力反彈，包含英特爾、美光等科技大廠股價皆迎來顯著回溫。與此同時，華爾街投資人的目光已轉向即將在12日掛牌上市的航太巨擘SpaceX，這場吸引超過20家承銷商參與的「吸金大秀」，是否能牽動接下來的市場資金流向，成為全球金融圈的矚目焦點。

根據《中央社》報導，美股四大指數8日呈現震盪整理的局面，道瓊工業指數微幅下挫0.16%，而標普500與那斯達克指數則分別收紅0.30%及0.86%。其中表現最為亮眼的莫過於費城半導體指數，單日強彈高達5.61%，一掃前幾個交易日的陰霾。

英特爾奪AI大單股價狂飆 半導體族群重獲青睞

在前一波重挫中受傷慘重的晶片股，8日紛紛上演復仇記。根據外媒披露，Google母公司Alphabet預計在2028年向英特爾（Intel）下訂超過300萬片AI晶片，加上微軟（Microsoft）與特斯拉（Tesla）也有意跟進投單，顯示其代工業務轉型大有斬獲，利多消息帶動英特爾單日股價狂飆11.19%。

除了英特爾表現強勢，記憶體大廠美光（Micron）與美滿電子（Marvell）也雙雙大漲近10%（分別為9.87%與9.63%），超微（AMD）漲幅達5.14%，而AI領頭羊輝達（Nvidia）與網通晶片大廠博通（Broadcom）亦分別有1.73%與2.82%的漲幅。

蘋果WWDC登場 股價因「缺乏驚喜」收黑

另一方面，蘋果（Apple）一年一度的全球開發者大會（WWDC）正式開幕，這也是執行長庫克（Tim Cook）交棒前最後一次主持的盛會。外界高度期待蘋果能在AI領域交出亮眼成績單，特別是全新升級的Siri以及與Google旗下AI模型Gemini合作的「Apple Intelligence」策略。

然而，儘管蘋果股價在發表會初期一度衝高，但似乎因為缺乏讓投資人眼睛一亮的革命性功能，導致後繼無力，終場反而下跌1.89%作收。

SpaceX化身吸金巨獸 華爾街富豪齊聚搶新股

除了科技巨頭的動態，市場目前最關心的莫過於12日將進行首次公開募股（IPO）的SpaceX。從歷史經驗來看，在市場高度期待的氛圍下，IPO首日的收盤價往往能衝破發行價，這也讓搶到新股幾乎等同於獲利保證，SpaceX瞬間成為華爾街兵家必爭的搖錢樹。

《紐約時報》指出，隨著世代財富交替，資產管理已成為投資銀行的金雞母，許多券商正藉由這次SpaceX的IPO來擴展高資產客戶。

身為主要承銷商的摩根大通（JPMorgan Chase），日前就在曼哈頓總部舉辦了一場專屬說明會，不僅執行長戴蒙（Jamie Dimon）親自坐鎮，更邀請了350位頂級富豪與SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）面對面交流，座上賓包含家得寶（Home Depot）創辦人蘭格恩，以及新英格蘭愛國者隊大股東克拉夫特。

為了滿足廣大投資人的需求，SpaceX這次罕見釋出高於一般IPO比例的新股，保留了價值逾200億美元（約占總額3成）的額度給散戶。目前如Robinhood、E*TRADE等網路券商採無條件隨機抽籤制，而傳統大型券商則多半設立了資金門檻，優先將這塊大餅保留給長期往來的VIP客戶。