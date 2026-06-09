黃仁勳婉拒赴國會作證　美議員批：見川普、習近平就有時間

▲黃仁勳婉拒出席11日的參議院銀行委員會聽證會。（圖／記者湯興漢攝）



記者張方瑀／綜合報導

隨著美國國會對晶片製造商輝達（Nvidia）的中國業務，及其在全球AI熱潮中核心角色的審查日益嚴格，輝達執行長黃仁勳已婉拒出席11日的參議院銀行委員會聽證會。此舉引發民主黨籍參議員華倫強烈不滿，怒轟黃仁勳有時間赴百萬美元晚宴、大老遠飛去見中國國家主席習近平，卻抽不出空來國會作證。

華倫開轟：見習近平都有空？

根據CNBC報導，這場聽證會主要聚焦於美國AI發展、創新、普及度與美國科技霸權，但身為AI界最具影響力的執行長之一，黃仁勳以「無法出席」為由婉拒作證。華倫（Elizabeth Warren）原先希望黃仁勳能針對輝達在中國的業務，以及對美國先進科技出口管制的看法進行說明。

對於黃仁勳的缺席，華倫在一份聲明中火力全開表示，「我很感謝黃先生的回覆，但美國民眾有權利在公開場合得到答案。」她強調，輝達正處於攸關美國人工智慧、經濟競爭與國家安全等重大問題的最核心位置。

▲民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）。（圖／路透）



華倫痛批，「如果黃先生有時間去海湖莊園（Mar-a-Lago）參加每人要價100萬美元的晚宴，也有時間大老遠飛去跟中國國家主席習近平見面，那他應該也抽得出時間來回答國會的問題。」

輝達處中美AI晶片戰最前線

雙方的交鋒凸顯了輝達在華府面臨的壓力正與日俱增。目前決策者正激烈爭論，究竟應讓先進AI晶片在全球更廣泛地銷售，還是實施更嚴格的限制，以防止晶片落入中國與其他美國競爭對手手中。

今年5月，美國總統川普前往北京會見習近平時，這項議題正是核心焦點，而黃仁勳當時也是陪同川普出訪的執行長團隊成員之一。

黃仁勳致信回應：歡迎來加州總部

在寫給華倫的信中，黃仁勳婉拒了這場名為「AI與美國夢：促進創新、普及度與美國霸權」的聽證會，但也感謝委員會對該議題的重視。

黃仁勳強調，輝達十多年前就為美國研究人員打造了第一台AI超級電腦，「從那時起，我們一直致力於讓美國的研究人員、學者、新創公司與企業，在AI相關技術領域保持領先地位。」

他重申，美國在AI技術的領導地位並非理所當然，但他對未來充滿信心，也深信美國的體制。

同時，黃仁勳也公開邀請華倫及委員會任何成員前往加州聖塔克拉拉（Santa Clara）的總部，「一起聊聊我們的技術、美國的AI生態圈，以及我們可以如何支持美國維持領導地位。」