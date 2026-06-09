OpenAI秘密「申請IPO」估值叩關1兆！　AI三巨頭掀上市大戰

▲OpenAI已保密提交首次公開募股（IPO）申請文件。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

推出超級聊天機器人ChatGPT、在全球掀起人工智慧（AI）狂潮的OpenAI，於8日證實已向美國證券交易委員會（SEC）保密提交首次公開募股（IPO）申請文件，正式加入強敵Anthropic與馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的行列，AI科技三巨頭的上市大戰正式開打。

秘密遞件估值約8520億 最快秋季掛牌

根據《路透社》報導，OpenAI目前估值約8520億美元，市場預期最快可能在今年秋季掛牌。對於保密申請，OpenAI在聲明中表示，「我們預期文件遲早會外流，所以乾脆自己先公布。」並坦言具體時間未定，因為保持未上市的私人公司身分處理部分事務較容易。

▲OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（圖／路透）



為緩解內部短期流動性壓力，OpenAI同步規劃了員工持股出售計畫。據知情人士透露，OpenAI正與高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）兩大投行合作推動上市事宜，巧合的是，這兩家投行也是SpaceX上市文件的主辦承銷商。

AI三強鼎立 搶奪公開市場資金

AI產業競爭早已白熱化，最大勁敵Anthropic在一周前也秘密申請了美國IPO。Anthropic憑藉超夯的Claude AI，在近期融資後估值衝上9650億美元，已超車OpenAI。

另一方面，SpaceX則搶下頭香啟動上市前說明會，若以1.75兆美元估值完成IPO，將創下史上最大規模，馬斯克更有望躍升首位「兆美元富豪」。

▲SpaceX若以1.75兆美元估值完成IPO，將創下史上最大規模。（圖／達志影像／美聯社）



投資銀行人士警告，OpenAI最怕的就是公開市場資金被對手抽乾。誰能率先上市，誰就有機會定義AI產業的新標準，並優先將龐大的市場資金收進口袋。

月收20億仍狂燒錢 投資人將檢視獲利

儘管外界暫無法一窺OpenAI最新財務全貌，但市場認為這是投資人檢視AI商業模式的關鍵時刻。OpenAI目前每周活躍用戶逾9億，每月能創造20億美元營收。

儘管獲得微軟、輝達等巨頭支持，並在近期完成籌得1220億美元的融資，但AI產業極度燒錢。內部預期要到2030年才能真正獲利，若推動IPO，勢必得證明其營收成長足以支撐未來數千億美元的運算投資。

擺脫馬斯克官司 重整架構鋪平上市路

成立於2015年的OpenAI原為非營利組織，為了支應飆升的開發成本才成立營利部門，這種奇特架構曾惹來早期金主馬斯克提告斂財。

陪審團今年5月判決馬斯克敗訴，認定OpenAI未偏離初衷，幫他們排除了上市前最大的法律石頭。OpenAI也正大刀闊斧重整架構，準備轉型為「公益公司」（Public Benefit Corporation），放寬限制，為未來在公開市場募集巨額資金鋪平道路。