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台灣半導體實力堅強！　韓媒驚呼「非台積電一人舞台」值得借鏡

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者張靖榕／綜合報導

南韓媒體指出，台灣之所以能在全球半導體產業維持領先地位，關鍵不僅在於台積電（TSMC），更在於由晶片設計、晶圓製造、封裝測試、學術機構與政府共同構成的完整產業生態系。韓媒記者實地走訪新竹科學園區後認為，台灣模式值得南韓半導體產業重新思考與借鏡。

南韓《EDaily》報導，從台北車站搭乘巴士約1小時20分鐘、行駛約73公里後即可抵達有「台灣矽谷」之稱的新竹科學園區。園區以TSMC為核心，匯聚半導體設計、製造、封測企業，以及大學與研究機構，形成全球少見的完整高科技產業聚落。

報導指出，新竹科學園區占地超過1496萬平方公尺，約為首爾汝矣島面積的5倍。園區內除了台積電總部張忠謀大樓外，還設有8吋與12吋晶圓廠、全球研發中心及先進封裝設施。記者在園區各處都能看見台積電廠房，凸顯其在台灣半導體產業中的核心地位。

除了台積電外，聯電（UMC）、台灣代表性IC設計公司聯發科（MediaTek），以及封測廠矽品（Powertech）等企業也進駐園區，共同形成從IC設計、設備、材料供應到封裝測試的完整供應鏈。這種高度集中化的生態系，使新產品開發、量產、客戶支援與製程改善得以快速循環。

報導提到，隨著人工智慧（AI）伺服器與高效能運算（HPC）需求爆發，台灣半導體產業的重要性進一步提升。根據南韓貿易協會統計，去年半導體占台灣總出口比重達33％，高於南韓的20％，差距達13個百分點。

韓媒認為，台灣的成功並非由單一龍頭企業推動，而是整體產業生態系共同成長的結果。目前台灣在全球半導體設計市場排名第二，在晶圓製造與封裝測試領域則居世界第一，並在設計、製造、封測三大環節皆維持競爭優勢。

報導引述清華大學電機系教授楊尚達看法指出，南韓半導體產業主要由Samsung Electronics與SK Hynix等大型企業主導；相較之下，台灣則是由眾多中型企業透過競爭與合作形成完整生態系，並與學術界維持緊密合作關係，這種模式正是台灣成為半導體強國的重要原因。

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台積電半導體台灣新竹科技園區竹科

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