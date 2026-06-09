菲律賓7.8強震釀32死、逾200傷　 重災區機場「僅限救災起降」

記者張方瑀／綜合報導

菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）外海8日上午發生規模7.8的恐怖強震，截至目前已造成至少32人死亡、超過200人受傷，同時在沿海引發約1公尺高的海嘯。重災區薩蘭加尼省（Sarangani）與聖托斯將軍市（General Santos City）災情慘重，菲律賓民航局緊急宣布，聖托斯將軍市機場即日起暫停所有商業航班，僅限政府、軍方與人道救援班機起降。

強震引發海嘯與山崩 至少32人不幸罹難

這起菲律賓今年度最強的地震發生在8日上午7時37分。菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）指出，震源深度為33公里，震央位於薩蘭加尼省馬阿席姆鎮（Maasim）西南方約32公里處。強大的破壞力不僅讓附近海岸出現約1公尺高的海嘯，就連印尼、帛琉甚至日本南部都觀測到較小規模的海嘯波。

▲▼菲律賓7.8強震釀32死、逾200傷。（圖／路透）



強震與海嘯帶來嚴重災情，部分建築物應聲倒塌，基礎設施也遭到破壞，至少有一處沿海村莊遭到海嘯侵襲。在薩蘭加尼省多山的格蘭鎮（Glan），更引發恐怖山崩，大量土石直接沖毀民宅，無情奪走13名村民的性命；該省防災官員彭薩蘭（Rene Punzalan）證實，省內另有4名村民死因不明。

截至目前，這起強震已釀成至少32死、逾200傷，多數傷者皆是被毀損的建築物砸傷。

天搖地動站不穩 民眾尖叫衝上街

地震發生當下，許多民眾正準備出門上班。民防處區域主任索斯梅尼亞（Rod Sosmeña）回憶，當時他就在重災區聖托斯將軍市，「我們的皮卡車突然狂晃，一開始我還以為是輪胎爆胎，結果晃得非常劇烈，大家都嚇得衝出房子跑到街上。」

▲▼聖托斯將軍市災情慘重。（圖／路透）



另一名防災官員達揚希朗（Ednar Dayanghirang）當時正準備離開位於南部港口城市納卯（Davao）的住家，他驚魂未定地表示，地震的威力讓他「幾乎站不穩，完全無法保持平衡」。

菲律賓火山暨地震研究所所長巴科科爾（Teresito Bacolcol）也警告，這是一次規模極大的地震，強烈餘震隨時可能導致受損建物倒塌，呼籲民眾在獲得安全確認前，切勿貿然返回屋內。

▲多數傷者皆是被毀損的建築物砸傷。（圖／路透）



17架次航班取消 重災區機場僅准救災機起降

人口超過70萬的聖托斯將軍市不僅是鮪魚出口產業樞紐，也是當地的商業重鎮。面對突如其來的嚴重災情，菲律賓民航局（CAAP）8日緊急發布飛航公告（Notice to Airmen），宣布自8日下午3時至11日下午6時，聖托斯將軍市機場的起降作業全面實施管制，僅開放政府、軍方以及人道救援航班使用。

菲律賓民航局證實，受到強震影響，目前已取消17個往返聖托斯將軍市機場的航班。其中，宿霧太平洋航空（Cebu Pacific）取消了11個航班，菲律賓航空快線（PAL Express）取消4個航班，菲律賓航空（PAL）則取消了2個航班。