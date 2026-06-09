美前防長：台海若爆衝突　全球經濟代價「遠超荷莫茲危機」

▲美前國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）近日針對全球地緣政治熱點發出嚴正警告。他直言，儘管目前中東局勢緊張，但若是台灣海峽爆發軍事衝突，其對全球經濟造成的毀滅性打擊，將會遠遠超過目前的荷莫茲海峽危機。

台海若開戰 全球經濟恐面臨浩劫

根據《彭博社》報導，曾在前總統拜登（Joe Biden）任內擔任國防部長的奧斯汀接受專訪時，針對備受國際矚目的台灣議題明確表示，他並不認為中國國家主席習近平企圖以武力奪取台灣

不過，他對任何潛在衝突的嚴重後果提出了強烈警告，「如果在台灣海峽或其周邊地區爆發戰事，對全球經濟所帶來的衝擊，將會比我們現在在荷莫茲海峽看到的還要大得多。」

美軍絕對能打通荷莫茲海峽 籲盟邦共同「買單」

談到因中東戰火而面臨封鎖危機的荷莫茲海峽，目前轉任國家安全顧問的奧斯汀展現了強烈信心，但同時也點出現實考量。

「當然，美國海軍有能力打通荷莫茲海峽，」奧斯汀說，「但要長時間維持這條重要油氣航道的暢通，代價會非常高昂。因此如果情況演變至此，我們會希望能有一項國際性的聯合行動。」

他進一步強調，航行自由不僅對美國至關重要，更是攸關全球命脈。如果美方採取行動打通海峽，勢必希望盟邦與國際夥伴也能參與其中。

點名以色列攻勢成外交障礙 盼停火重啟航道

回顧奧斯汀的防長任期，他曾在2023年10月巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）發動襲擊後，主導五角大廈對以色列的軍事援助；更在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭時，扮演了協調北約（NATO）支援烏克蘭的關鍵角色。

針對目前的中東局勢，奧斯汀指出，以色列對黎巴嫩境內真主黨（Hezbollah）武裝份子的持續攻擊，是目前推動更廣泛外交斡旋、結束戰爭的一大障礙，這些攻擊也引發了伊朗與以色列之間的直接衝突。

在近期的暴力衝突威脅到美國與伊朗的談判，並促使總統川普（Donald Trump）出面呼籲局勢降溫之後，伊朗與以色列已同意減少對彼此的打擊。

奧斯汀對此表示，「我們希望能維持住這個停火協議，這樣才能完成談判，然後讓海峽重新開放。這不僅對美國很重要，對整個全球經濟也很重要，因此，我們越早做到這一點越好。」