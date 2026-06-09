日本首座「安倍晉三銅像」揭幕！　重現街頭演說經典姿勢

▲日本國內首座安倍晉三銅像於8日在長野縣阿南町正式揭幕。（圖／翻攝自X／@akie_official）



記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三辭世近4年，日本國內首座安倍晉三銅像於8日在長野縣阿南町正式揭幕。這座銅像完美重現了安倍生前在街頭助選時，手持麥克風、握拳振臂的經典招牌姿態，吸引各界高度關注。遺孀安倍昭惠親自出席揭幕儀式，並在現場感性表示，希望能繼續灌溉丈夫生前播下的種子，讓他的理念傳承下去。

重現選舉演說經典姿態 等身銅像日本首亮相

根據《產經新聞》報導，這座銅像設置在長野縣阿南町的「安倍神像神社」旁，高度約1.8公尺，幾乎與真人等身大小。銅像安置在1公尺高的底座上，左手握著麥克風、右手則握拳高舉向前伸出。

據了解，整個設計是以安倍生前在選舉期間，站在街頭發表政見演說時的激昂姿態為藍本所精心製作。

雖然台灣等海外地區先前已設有安倍的紀念銅像，但在日本國內這還是首例。本次計畫是由當地的民間熱心人士組織執行委員會，並完全透過群眾募資籌措建造資金。執行委員會會長宮島久男在儀式上致謝表示，「多虧了眾多民眾的支持，銅像才得以順利落成。」

現任首相高市早苗致祝電 昭惠夫人含淚傳承遺志

這場揭幕儀式政要雲集，除了安倍昭惠夫人、與安倍交情深厚的參議員石平等人親自出席外，現任首相（自民黨總裁）高市早苗也特別致贈祝電，表達深切緬懷，高市早苗在祝電中強調，「我將繼承安倍前總理的遺志，透過拼命工作來報答他的恩情。」

揭幕儀式結束後，昭惠夫人看著丈夫的銅像，神色難掩感慨地表示，「外子生前經常說『沒有地方的發展，日本就無法進繁榮』。如果能從這個地方開創出新的未來，我會感到非常高興。」她隨後也感性說道，希望今後能繼續為外子生前播下的種子澆水、施肥，傳承他未竟的遺志。

台灣走得更前 高雄保安堂早於2022年設立全球首座

事實上，雖然長野縣這座銅像是日本國內的首座，但全球第一座安倍晉三紀念銅像其實是在台灣設立。

位於高雄市鳳山區的紅毛港保安堂，因與日本有著深厚的歷史淵源，在2022年安倍不幸遇刺身亡後，便迅速規劃設立追思會場供民眾悼念。

隨後在2022年9月，保安堂正式揭幕了全台、也是全球首座安倍晉三銅像，旁邊還立有刻著安倍生前親筆題字「台灣加油」的紀念石碑。該銅像由台灣雕塑家周瑞明與葉金城共同創作，至今仍是台灣民間追思安倍、展現台日友好情誼的重要象徵。